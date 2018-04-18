Бомбу времен ВОВ нашли около центрального вокзала в Берлине

Строители нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны около берлинского Центрального вокзала. Об этом сообщило издание Der Tagesspiegel.

Рабочие обнаружили раритет, когда проводили ремонт на пешеходной улице рядом со зданием вокзала. Снаряд весит около полутора тысячи тонн. Бомбу собираются обезвредить 20 апреля, в пятницу. В целях безопасности одну из крупнейших клиник «Шарите», находящуюся недалеко от места обнаружения взрывчатки, эвакуируют. Также свою работу на время может прекратить берлинский аэропорт «Тегель».