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Бомбу времен ВОВ нашли около центрального вокзала в Берлине
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Бомбу времен ВОВ нашли около центрального вокзала в Берлине 

360tv.ru 1 час назад
Строители нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны около берлинского Центрального вокзала. Об этом сообщило издание Der Tagesspiegel.
Рабочие обнаружили раритет, когда проводили ремонт на пешеходной улице рядом со зданием вокзала. Снаряд весит около полутора тысячи тонн. Бомбу собираются обезвредить 20 апреля, в пятницу. В целях безопасности одну из крупнейших клиник «Шарите», находящуюся недалеко от места обнаружения взрывчатки, эвакуируют. Также свою работу на время может прекратить берлинский аэропорт «Тегель».
Во время дорожных работ в Мещанском районе Москвы найдены два артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны. Два металлических цилиндра со следами ржавчины обнаружили в Малом Сухаревском переулке. Об этом сообщили в пресс‐службе Главного управления МВД России по городу.
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