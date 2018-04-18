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Встреча с писателем Максимом Макарычевым пройдёт в ростовской Публичке
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Встреча с писателем Максимом Макарычевым пройдёт в ростовской Публичке 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
В Донской государственной публичной библиотеке Ростова-на-Дону 21 апреля состоится встреча с известным донским журналистом-международником и писателем Максимом Макарычевым, сообщают организаторы.
Мероприятие пройдёт в рамках «Библионочи-2018».
Также на встречу приглашён Александр Мальцев — легенда советского хоккея с шайбой, о котором Максим Макарычев выпустил книгу в серии «Жизнь замечательных людей».
Ещё перу писателя принадлежат книга о Фиделе Кастро — самая масштабная и полная биография лидера кубинской революции на русском языке, драмы «Маска любви и лицо смерти», «Истинная романтика», а также несколько рассказов.
Добавим, что Максим Макарычев — выпускник факультета журналистики РГУ.
Встреча состоится в кинозале библиотеки, начало в 19 часов. Вход свободный.
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