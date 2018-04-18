Встреча с писателем Максимом Макарычевым пройдёт в ростовской Публичке

В Донской государственной публичной библиотеке Ростова-на-Дону 21 апреля состоится встреча с известным донским журналистом-международником и писателем Максимом Макарычевым, сообщают организаторы.

Мероприятие пройдёт в рамках «Библионочи-2018».

Также на встречу приглашён Александр Мальцев — легенда советского хоккея с шайбой, о котором Максим Макарычев выпустил книгу в серии «Жизнь замечательных людей».

Ещё перу писателя принадлежат книга о Фиделе Кастро — самая масштабная и полная биография лидера кубинской революции на русском языке, драмы «Маска любви и лицо смерти», «Истинная романтика», а также несколько рассказов.

Добавим, что Максим Макарычев — выпускник факультета журналистики РГУ.

Встреча состоится в кинозале библиотеки, начало в 19 часов. Вход свободный.