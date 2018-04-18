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Роухани: Иран не станет ждать внешнего одобрения для создания необходимого стране оружия
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Роухани: Иран не станет ждать внешнего одобрения для создания необходимого стране оружия 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 18 апреля. Президент Ирана Хасан Роухани заявил о намерении его страны производить и получать любые виды вооружений в случае необходимости и без санкции других стран. Как сообщило в среду агентство Mehr, об этом он заявил в Тегеране на церемонии по случаю Дня армии.
"Мы хотим сообщить всему миру, что произведем или получим любые виды вооружений, которые нам будут необходимы. Мы не ждем и не станем ждать одобрения с их [иностранных государств] стороны", — сказал он. Роухани, однако, добавил, что Иран «реализует политику добрососедства в отношении стран региона и ждет того же от них».
Иранский президент указал, что «единственным путем решения проблем является диалог», и Тегеран «одновременно с развитием армии продолжит выступать против [вооруженных] столкновений».
Коснувшись напряженности на Ближнем Востоке, Роухани сказал, что «незаконно размещенные в регионе захватнические силы в нарушение всех международных норм нападают на государства». Кроме того, по его словам, ряд стран «использует террористические организации» для достижения своих целей.
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