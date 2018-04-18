Свердловская область готовится к паводку: затоплено уже два моста 

В Свердловской области на сегодня затоплено уже два моста: в селе Елань Байкаловского района и в селе Кировское Алапаевского муниципального образования. Также затоплен подъезд к мосту в деревне Толмачева Махневского муниципального образования.
Начало половодья в Свердловской области ожидают уже в конце апреля (для южных и западных районов-прим. ред). Службы МЧС к паводку готовятся активно. Среди предпринятых мер: завоз в муниципалитеты продуктов питания, проверка систем оповещения и так далее. О рисках, которые несет паводок, на совете глав при губернаторе Свердловской области отчитался врио начальника главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев: «В зоне воздействия весеннего половодья могут оказаться семь муниципальных образований. Возможно затопление десяти мостов и одного дорожного полотна, нарушение автотранспортного сообщения с 30 населенными пунктами. Затопление и подтопление жилого сектора маловероятно».
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