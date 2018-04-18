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Трутнев пообещал приезжать в ДФО, даже если его назначат на новую должность
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Трутнев пообещал приезжать в ДФО, даже если его назначат на новую должность 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 18 апр — РИА Новости. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что при любом назначении после инаугурации президента будет приезжать на Дальний Восток.
"На Дальнем Востоке вы меня точно увидите — за годы работы здесь я узнал, полюбил его, и на Дальний Восток в любом случае будут приезжать. А где и кем я будут работать после инаугурации президента, решит президент", — ответил Трутнев на вопрос журналистов в Хабаровске, будет ли он посещать Дальний Восток после 7 мая.
Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей. Инаугурация президента пройдет 7 мая, после нее действующее правительство уйдет в отставку.
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