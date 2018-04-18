Пассажир Boeing погиб из-за взрыва двигателя в полете

Пассажирка Boeing 737-700, у которого во время рейса из Нью-Йорка Даллас взорвался двигатель, скончалась в больнице.

«При экстренной посадке пассажирского Boeing 737-700 авиакомпании Southwest Airlines в аэропорту Филадельфии погиб один человек. Жертвой стала женщина. Еще семь человек получили незначительные травмы, им медицинскую помощь оказали на месте. Всего на момент ЧП на борту находились 143 пассажира и пять членов экипажа», — сообщили в Национальном совете по безопасности на транспорте США, передает «Ридус»

Находившийся на борту блогер Марти Мартинез сделал снимки и видео в салоне аварийного самолета. Причем часть из них он сделал еще до посадки, когда жизнь всех находившихся на борту была в опасности.

Кроме того, Мартинез устроил прямую трансляцию из самолета сразу после взрыва двигателя, сообщив, что Boeing терпит бедствие. Менее чем за сутки его запись посмотрели более 400 тыс. человек. Он также рассказал, что, когда самолет разгерметизировался, появились дым и гарь, пассажиры были вынуждены надеть кислородные маски, а стюарды в панике бегали по салону и просили людей помочь им заткнуть чем-нибудь дыру.

Позже Мартинез подтвердил, что погибшей была та самая женщина, которая сидела у разбитого обломками двигателя иллюминатора. Первую помощь ей оказали еще в полете, а после посадки доставили в больницу в критическом состоянии, однако спасти жизнь пассажирке не удалось.

Ранее сообщалось, что как минимум один пассажир доставлен в больницу после того, как в Филадельфии во время аварийной посадки взорвался двигатель самолета авиакомпании Southwest Airlines.