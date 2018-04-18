7 лайфхаков по формированию личного бренда гендиректора

«Вы такой же бренд как и Найк, Кока-Кола или Эппл

Чтобы начать мыслить как ваш любимый бренд-менеджер, задате себе те же вопросы, которые задают себе бренд-менеджеры этих компаний:

»Что такого особенного есть в моем продукте, что делает его уникальным?»

Бизнес задача генерального директора — увеличивать продажи и укреплять компанию на рынке. По мнению экспертов, генеральный директор может способствовать 30% увеличению оборота и удвоению числа клиентов. Как сформировать имидж лидера и заставить этот имидж работать на коммерческий результат?

1. Сначала нужно доказать целесообразность такой стратегии: личное участие генерального директора в процессе заказа увеличивает стоимость покупки в каждом третьем случае.

2. Предоставьте клиентам возможность напрямую обращаться к руководителю (например, установив на сайте виджет «Написать письмо генеральному директору»).

3. Чтобы образ руководителя притягивал, необходимо использовать те же стратегии дифференциации и те же правила, что и при позиционировании продукта.

4. Персональный брэндинг: соответствует ли образ вашего руководителя предлагаемому товару или услуги и готов ли он его менять. Если в сознании аудитории образ руководителя выгодно выделяется на общем фоне, у компании всегда есть преимущество на рынке.

5. Большое значение имеют мероприятия, где участвует ваша потенциальная аудитория, которая потом может стать вашими клиентами.

6. Журналы, газеты, радио, телевидение, интернет-СМИ — задействуйте любые каналы продвижения персонального бренда гендиректора. Большинство руководителей малого и среднего бизнеса не считают свой опыт ценным и боятся о нем говорить на публике. Поэтому, проанализируйте те газеты и журналы, которые вы читаете, какие руководители компаний там публикуются, о чем они пишут (советы и рекомендации на разные темы, комментарии, опыт ведения бизнеса). Возможно, и вашему генеральному директору тоже есть о чем рассказать: например, об оптимизации структуры бизнеса, какие результаты дает реклама или как провели не очень успешную акцию, но проанализировали свои действия и скорректировали ситуацию.

7. Сами предлагайте ваши истории журналистам, им нужен качественный материал. Например, Дмитрий Потапенко , управляющий партнер Management Development Group Inc., высказывается весьма категорично. «Основной рупор компании — владелец и гендиректор. Все. Никакие пишущие девочки и пресс-служба не нужны. Рассказывайте сами о своем бизнесе — никто его лучше вас не знает. Обсуждайте проблемы, которые интересны вашим коллегам. И не стесняйтесь того, что вы косноязычны — как раз это журналисты в своих текстах подправят».

Вместо заключения: помните, что личность руководителя влияет на восприятие бренда аудиторией. Поэтому занимайтесь и зарабатывайте только тем в своей жизни, что вам по-настоящему нравится, будьте открыты и непосредственны, и находите общий язык с любым человеком. Приносите благо своим присутствием на рынке!

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