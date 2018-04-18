Депутаты Сахалина сообщили о необходимости выделения до 2 млрд рублей в год на газификацию

ЮЖНО-САХАЛИНСК , 18 апреля. / ТАСС /. Депутаты Сахалинской областной Думы считают, что для качественного рывка в газификации Сахалина необходимо ежегодно вкладывать в данное направление по 2 млрд рублей в год. Об этом в среду на коллегии агентства газификации заявил депутат Сахалинской областной Думы Александр Болотников

"На встречах с населением мы сталкиваемся с крайним недовольством низким уровнем газификации Сахалинской области . Понятно, что в этом году прорыва тоже не будет. Население и мы [депутаты] говорим о том, что для того, чтобы газифицировать остров, надо ежегодно выделять в программу газификации по 2 млрд рублей в год", — сказал Болотников.

По словам и. о. руководителя агентства по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области Евгения Токарева, программа газификации региона началась в 2008 году, тогда уровень газификации составлял 8,1%. На сегодняшний день он — 13,34% [в России этот показатель — 64%].

В 2018 году из областного бюджета на реализацию мероприятий по газификации направят 605 млн рублей. В 2017 году на эти цели выделили 728,9 млн рублей. В прошлом году построено более 7,5 км газопроводов, газ получили более 1068 домовладений, газифицировано 42 предприятия малого и среднего бизнеса.

"Это не верно, что программа газификации постоянно корректируется в сторону уменьшения. Согласно первой программе мы должны были к 2020 году газифицировать 80% области. Население крайне недовольно темпами газификации и по этому поводу возможны социальные взрывы", — заявил Болотников.