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Депутаты Сахалина сообщили о необходимости выделения до 2 млрд рублей в год на газификацию
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Депутаты Сахалина сообщили о необходимости выделения до 2 млрд рублей в год на газификацию 

ТАСС 1 час назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 апреля. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной Думы считают, что для качественного рывка в газификации Сахалина необходимо ежегодно вкладывать в данное направление по 2 млрд рублей в год. Об этом в среду на коллегии агентства газификации заявил депутат Сахалинской областной Думы Александр Болотников.
"На встречах с населением мы сталкиваемся с крайним недовольством низким уровнем газификации Сахалинской области. Понятно, что в этом году прорыва тоже не будет. Население и мы [депутаты] говорим о том, что для того, чтобы газифицировать остров, надо ежегодно выделять в программу газификации по 2 млрд рублей в год", — сказал Болотников.
По словам и. о. руководителя агентства по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области Евгения Токарева, программа газификации региона началась в 2008 году, тогда уровень газификации составлял 8,1%. На сегодняшний день он — 13,34% [в России этот показатель — 64%].
В 2018 году из областного бюджета на реализацию мероприятий по газификации направят 605 млн рублей. В 2017 году на эти цели выделили 728,9 млн рублей. В прошлом году построено более 7,5 км газопроводов, газ получили более 1068 домовладений, газифицировано 42 предприятия малого и среднего бизнеса.
"Это не верно, что программа газификации постоянно корректируется в сторону уменьшения. Согласно первой программе мы должны были к 2020 году газифицировать 80% области. Население крайне недовольно темпами газификации и по этому поводу возможны социальные взрывы", — заявил Болотников.
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