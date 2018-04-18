Обзор самой странной колонки, которую можно придумать

Обзор самой странной колонки, которую можно придуматьТакого мы еще не видели. А как играет…

Допустим, ты многое повидал в этой жизни. Тебя уже трудно удивить всякими хитрыми док-станциями и прочими портативными аксессуарами для смартфонов. Мои поздравления, ведь ты — целевая аудитория для компании Jarre, которая готова оторвать твою челюсть напрочь своей напольной акустической системой AeroBull XS1.

Да всё правильно: это колонка в виде собаки-бульдога в солнечных очках.

В английском языке есть очень точное прилагательное — weird. А если возвести его в превосходную степень, то получится практически титул для AeroBull XD1 — the weirdest, что приблизительно можно перевести, как «страннейшая».

И это слово отлично описывает первое чувство, которое испытываешь, увидев это творение гениального ума отца электронной музыки — Жана-Мишеля Жарра, человека, участвовавшего в создании целой серии колонок AeroBull.

Второе чувство — «хочу её немедленно себе, это так круто!».

Пёс, который издаёт ЗВУК

AeroBull XS1 является обновлённой и уменьшенной копией другого творения студии Jarre Technologies (принадлежащей Жану-Мишелю Жарру), колонки AeroBull HD.

Скорее всего, ты слышал о ней, или видел в качестве элемента фотосета в интернете — об этом акустическом «псе» с пультом ДУ в виде косточки и доком для iPhone на макушке восторженно отзывались многие IT-ресурсы, как за рубежом, так и у нас.

AeroBull HD и AeroBull XS1 в сравнении (взято отсюда)

Увы, за то чудо инженерной мысли нужно выложить весьма существенную сумму, более 1200 евро. Возможно поэтому Jarre Technologies выпустили AeroBull XS1, которая чуть уменьшилась в размерах, стала легче и дешевле.

И пульта в виде косточки нет в комплекте, увы.

В остальном — это превосходное украшение любого интерьера, вечеринки, оупенспейса, выставки — лишь бы там собирались творческие люди. Потому что AeroBull XS1 в любом из 3-х цветовых решений сочетает в себе эпатажность, качество и стиль.

Эта колонка притягивает взгляды и звучит действительно дерзко (в хорошем смысле).

Что внутри собачки?

Несмотря на достаточно скромные размеры в 30 мм у динамиков и 64 мм у басового вуфера, колонка выдаёт громкий и насыщенный звук, способный раскачать любой лофт.

Для регулировки звука можно воспользоваться физическими кнопками на передней «лапе» собако-колонки.

При своих достаточно небольших габаритах (30,5 х 21 х 24,5 см) и весе в 1,8 кг AeroBull XS1 способна выдать целых 160 честных ватт.

Секрет мощности заключается в 2-х 30 Вт сателлитов, спрятанных за тканевыми «стёклами» очков спереди, и одного 60 Вт низкочастотного вуфера, установленного в «спинке» четвероногой колонки.

Если одной колонки мало — есть возможность объединения 2-х «собак» в одну систему: обе колонки начинают транслировать аудио-поток с одного источника, создавая полноценное стерео.

AeroBull XS1 поддерживает подключение по протоколу Bluetooth 4,2 AptX, что позволяет транслировать музыку без сжатий и дополнительных обработок, что повышает качество звука. Помимо беспроводного, есть вариант подключения источника аудио с помощью линейного входа 3,5 мм.

Вдовесок, акустика имеет встроенный аккумулятор, который позволяет проигрывать музыку вдали от розеток до 10 часов кряду. В совокупности с умеренными размерами и весом, AeroBull XS1 станет самым необычным (и практичным!) украшением не только в помещениях, но и на улице или отдыхе.

Гав-Гав! — говорит пёсик

Описать звучание акустики AeroBull XS1 можно словами «чистый», «звонкий» и «лакшери». Нет, действительно — слушая эту акустику так и представляешь себя в некоей хай-тек студии, с белыми стенами и чёрной минималистичной мебелью.

Максимальная громкость приятно удивляет — нет никаких посторонних звуков, средние и высокие частоты поддерживаются упругим басом. Чувствуется любовь создателей к электронной музыке — альбомы таких мэтров, как Пол Окенфолд, Армин Ван Бюрен заходят на ура, погружая слушателя в некое гипнотическое состояние.

Хорошо слушается классика и инструментал, не перегруженный рёвом гитар и прочими «неэлитарными» выходками волосатых рокеров: AeroBull XS1 — акустика для ценителей изысканных синтезаторов, электронных звуков и детализированных ритм-секций.

Вердикт: странно завораживающе

AeroBull XS1 — это свежий глоток в мире приевшихся геометрически правильных и скучных акустических колонок, ко всему прочему, с отлично сбалансированным звучанием.

Этот аксессуар станет интересным элементом интерьера как в офисе прогрессивного руководителя, так и дома у технологичного ценителя всего необычного, прямо рядом с каким-нибудь левитирующим цветком или безлопастным вентилятором от Дайсона.

В ассортименте несколько цветов: белый, чёрный и красный.

Цена: —— руб.

Эту акустику можно купить онлайн, и даже с помощью Apple Pay вот тут:

Jarre AeroBull XS1 в re:Store.

Единственный минус, который я нашёл — о включении и спаривании с источником сигнала по bluetooth колонка почему-то оповещает женским голосом. Было бы логичнее записать лай собаки:)

Напоследок: есть мини-версия бульдога

Если ты не готов завести себе такого большого пса, специально для тебя есть совсем портативная колонка из этой же серии. Доступна также в 3-х цветах, выглядит стильно и звучит достойно.

AeroBull Nano оснащена 2-мя динамиками и вуфером, которые в сумме выдают 10 Вт звука. Также можно подключаться к колонке через линейный вход или через bluetooth. Аккумулятора хватает на 8 часов проигрывания музыки.

В ассортименте несколько цветов: белый, чёрный и красный.

Цена: —— руб.

Эту акустику можно купить онлайн, и даже с помощью Apple Pay вот тут:

Jarre AeroBull XS1 в re:Store.

Неважно, какую акустику из семейства Jarre ты выберешь: в любом случае я гарантирую удивление со стороны окружающих и удовольствие от чистого и громкого звука.