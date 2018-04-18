На каких предприятиях Южного Урала грядут массовые сокращения? 

Как часто на Южном Урале нарушается законодательство по части охраны труда? Поступают ли в инспекцию жалобы граждан, права которых попираются работодателями? На что в основном жалуются? Где чаще всего нарушают законодательство? В какой отрасли? На каких предприятиях?
Где произошли массовые сокращения в 2018 году, и на каких предприятиях они еще возможны? Много ли у нас предприятий, где задерживается заработная плата работникам? Что делать, если работодатель сильно задерживает зарплату?
Сколько человек ежегодно гибнет на производстве на территории Челябинской области? Какие меры принимаются, чтобы исключить опасность для работников опасных производств? Что делается в Челябинской области, чтобы сократить потери, минимизировать риски? В конце 2017 года директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России В. А. Корж заявил, что травматизм в последние годы снижается незначительно и традиционные методы обеспечения безопасности труда требуют доработки. Также он говорил о том, что готовится новая редакция Раздела 10. Охрана труда Трудового кодекса РФ. Закон должен работать на профилактику травматизма, достижение «нулевого травматизма». Новая редакция закона ещё не вступила в силу? На что имеет право работник, получивший травму на производстве? Алгоритм действий.
Как 1 мая пройдет в городах и районах нашей области? Что готовит профсоюзная молодежь? Чем будет отличаться форма проведения нынешней первомайской акции от акций прошлых лет? Кто в ней примет участие?
Какая ситуация на предприятиях по контролю за безопасными условиями труда? Как работают уполномоченные по охране труда? Что это за структура (уполномоченные) и каков эффект от их работы? Как металлурги сегодня готовятся к Первомаю? Какие проблемы актуальны для предприятий горно-металлургического комплекса области?
К разговору приглашаются:
— Жарикова Ирина Вячеславовна, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Челябинской области; — Аверьянов Виктор Георгиевич, начальник отдела развития трудовых отношений и гарантий в сфере труда Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области; — Иванова Татьяна Викторовна, и.о. главного технического инспектора труда Федерации профсоюзов Челябинской области; — Гневашев Петр Юрьевич, заведующий организационным отделом Федерации профсоюзов Челябинской области, председатель Молодежного совета; — Горанов Юрий Александрович, председатель Челябинской областной организации Горно-металлургического профсоюза России.