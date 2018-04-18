На каких предприятиях Южного Урала грядут массовые сокращения?

Как часто на Южном Урале нарушается законодательство по части охраны труда? Поступают ли в инспекцию жалобы граждан, права которых попираются работодателями? На что в основном жалуются? Где чаще всего нарушают законодательство? В какой отрасли? На каких предприятиях?

Где произошли массовые сокращения в 2018 году, и на каких предприятиях они еще возможны? Много ли у нас предприятий, где задерживается заработная плата работникам? Что делать, если работодатель сильно задерживает зарплату?

Сколько человек ежегодно гибнет на производстве на территории Челябинской области ? Какие меры принимаются, чтобы исключить опасность для работников опасных производств? Что делается в Челябинской области, чтобы сократить потери, минимизировать риски? В конце 2017 года директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России В. А. Корж заявил, что травматизм в последние годы снижается незначительно и традиционные методы обеспечения безопасности труда требуют доработки. Также он говорил о том, что готовится новая редакция Раздела 10. Охрана труда Трудового кодекса РФ. Закон должен работать на профилактику травматизма, достижение «нулевого травматизма». Новая редакция закона ещё не вступила в силу? На что имеет право работник, получивший травму на производстве? Алгоритм действий.

Как 1 мая пройдет в городах и районах нашей области? Что готовит профсоюзная молодежь? Чем будет отличаться форма проведения нынешней первомайской акции от акций прошлых лет? Кто в ней примет участие?

Какая ситуация на предприятиях по контролю за безопасными условиями труда? Как работают уполномоченные по охране труда? Что это за структура (уполномоченные) и каков эффект от их работы? Как металлурги сегодня готовятся к Первомаю? Какие проблемы актуальны для предприятий горно-металлургического комплекса области?

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