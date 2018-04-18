По пути с тигром: конфликтов между хищником и человеком стало больше

Успешное восстановление популяции хищника имеет и обратную сторону, поскольку это привело к более частым конфликтам между тигром и человеком.

Опер в полоску

По данным отчёта «Путь тигра: WWF о конфликтах между тигром и человеком на Дальнем Востоке России », в 2000-2016 гг. зарегистрировано 279 случаев, которые привели к гибели 33 тигров. А с 2005 по 2010 гг. количество конфликтов удвоилось.

— Учитывая увеличение численности тигров и экономическое развитие региона, в ближайшем будущем это число, скорее всего, ещё больше возрастет, — предупреждает почётный работник охраны природы РФ Павел Фоменко . — Поэтому разрешение конфликтов — это главный приоритет для Всемирного фонда дикой природы.

Для этого в 2012 г. созданы специальные оперативные группы по минимизации конфликтов. Сейчас эти мобильные и хорошо оснащенные отряды инспекторов успешно работают. Действуют на Дальнем Востоке и два реабилитационных центра для тигров и других диких животных: с 1991 г. «Утёс» в Хабаровском крае и с 2012 г. Центр в приморском селе Алексеевке.

— С гордостью могу сказать, что помимо создания реабилитационных центров Россия стала первой страной, создавшей финансируемые государством оперативные группы по разрешению конфликтных ситуаций между тигром и человеком, — говорит Павел Фоменко.

Ошейник и контроль

— Мы рекомендуем группам по разрешению конфликтных ситуаций изучать дополнительные современные технологии и применять их на практике, собирать данные для оценки эффективности своей работы, — говорит старший координатор отдела по сохранению редких видов Амурского филиала фонда Алексей Костыря.

Благодаря деятельности оперативных групп охотнадзора, центров реабилитации и общественных природоохранных организаций, у конфликтных тигров появился реальный шанс выжить и вернуться домой, в тайгу.

В период с 2000 по 2017 годы в реабилитационные центры были помещены 24 тигра. 13 из них — девять котят и четыре подростка — выпущены в дикую природу после реабилитации. Десять тигров помечены GPS ошейниками, чтобы следить за их передвижением и предотвратить новые возможные конфликты. Этой весной ещё два тигренка, спасенные от верной гибели зимой 2016-2017 года в Лазовском и Пожарском районах Приморья, выпустят из Центра реабилитации с. Алексеевка в естественные места обитания.

КСТАТИ

Проекты по сохранению амурского тигра на Дальнем Востоке России Всемирный фонд дикой природы осуществляет в тесном сотрудничестве с администрациями Приморского, Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей и Центром «Амурский тигр».