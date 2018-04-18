Алтай-Кокс подтвердил соответствие систем менеджмента мировым стандартам

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) подтвердил соответствие систем менеджмента мировым стандартам в ходе прошедшего надзорного аудита международного сертифицирующего органа — Британского института стандартов (BSI).

Ежегодный объединенный аудит в очередной раз показал, что системы менеджмента качества, экологического менеджмента и энергетического менеджмента Алтай-Кокса отвечают требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2011.

Эксперты BSI подтвердили профессионализм руководителей и специалистов Алтай-Кокса в производстве и поставке качественной продукции, а также высоко оценили исполнение нормативных документов, владение методиками анализа деятельности.

Соответствие систем менеджмента требованиям международных стандартов говорит о способности Алтай-Кокса постоянно улучшать результативность своей работы, содействует дальнейшему укреплению позиций на рынках и подчеркивает лидерство среди предприятий отечественной и мировой коксохимии.

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России . Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

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