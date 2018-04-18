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Алтай-Кокс подтвердил соответствие систем менеджмента мировым стандартам
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Алтай-Кокс подтвердил соответствие систем менеджмента мировым стандартам 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) подтвердил соответствие систем менеджмента мировым стандартам в ходе прошедшего надзорного аудита международного сертифицирующего органа — Британского института стандартов (BSI).
Ежегодный объединенный аудит в очередной раз показал, что системы менеджмента качества, экологического менеджмента и энергетического менеджмента Алтай-Кокса отвечают требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2011.
Эксперты BSI подтвердили профессионализм руководителей и специалистов Алтай-Кокса в производстве и поставке качественной продукции, а также высоко оценили исполнение нормативных документов, владение методиками анализа деятельности.
Соответствие систем менеджмента требованиям международных стандартов говорит о способности Алтай-Кокса постоянно улучшать результативность своей работы, содействует дальнейшему укреплению позиций на рынках и подчеркивает лидерство среди предприятий отечественной и мировой коксохимии.
Информация об Алтай-Коксе
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса
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