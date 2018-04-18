Столичные магазины проверят на наличие контрафактного алкоголя

В столичных магазинах в преддверии майских праздников пройдут проверки на наличие контрафактного алкоголя. Рейды пройдут по точкам, на которые жаловались москвичи, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники полиции и столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в ходе вечерних рейдов выяснят, есть ли у магазинов лицензия на торговлю спиртным.

Всего до праздников планируется проверить два десятка торговых точек. Если выяснится, что какой-то магазин торгует поддельным алкоголем или спиртным без лицензии, весь товар опишут и конфискуют.

Сообщить о торговле нелегальным алкоголем горожане могут в полицию или столичное управление Роспотребнадзора Проверить, есть ли у магазина лицензия на продажу алкоголя, можно на портале открытых данных.

За незаконную реализацию слабоалкогольной продукции предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей. За нелегальную продажу крепкого спиртного предпринимателя могут арестовать на сумму от 100 до 200 тысяч рублей.