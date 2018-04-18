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Нарушителям правил эксплуатации аттракционов в Подмосковье грозит штраф до 70 тыс. рублей
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Нарушителям правил эксплуатации аттракционов в Подмосковье грозит штраф до 70 тыс. рублей 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Штрафы для владельцев аттракционов, нарушающих правила их эксплуатации, в Подмосковье варьируются от 20 тысяч до 70 тысяч рублей, аттракционы без документов подлежат закрытию, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.
В Подмосковье 23 апреля стартует профилактическая операция «Аттракцион-2018». В ходе операции сотрудники управления Гостехнадзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области до 17 мая будут проверять соблюдение порядка регистрации аттракционов, проводить технический осмотр конструкций, выдавать допуски на эксплуатацию аттракционов и проверять соблюдение правил их использования.
«Мы будем осматривать все аттракционы, которые располагаются на территории Московской области. К сожалению, в рамках таких рейдов, как показывает практика, продолжают выявляться нарушения. Владельцы аттракционов привлекаются к достаточно серьезной ответственности — штрафы за нарушение правил эксплуатации аттракционов варьируются от 20 до 70 тысяч рублей», — сказал Разин.
Он добавил, что при выявлении мелких нарушений владельцу аттракционов дают возможность их оперативно устранить.
«Если нарушение не сопряжено с опасностью для жизни и здоровья людей, например, есть недочеты в оформлении бумаг, то выносится предписание об их устранении, чтобы дать предпринимателю возможность быстро все исправить. Если аттракцион несет в себе опасность или вообще эксплуатируется без документов, то его функционирование, конечно, прекращается», — отметил Разин.
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