Ещё
Аттракционы Подмосковья проверят на безопасность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аттракционы Подмосковья проверят на безопасность 

Lenta.ru 26 минут назад
Фото: Lenta.ru
Все аттракционы на территории Московской области оценят на комфорт и безопасность, проверка стартует 23 апреля. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Разин в среду, 18 апреля, передает портал mosreg.ru.
«Обязательной проверке подлежат все зарегистрированные аттракционы, которые будут эксплуатироваться в текущем году. Без проверки невозможна выдача специального талона-допуска. Талон выдается в зависимости от технических характеристик, либо на период действия сезона, либо сроком до года — в соответствии с заключением Гостехнадзора», — сказал министр.
Разин также отметил, что чаще всего нарушения связаны с документальным оформлением, к примеру, владельцы аттракционов не предоставляют полную информацию об объекте на специальных стендах. «Как показывает практика, вопиющих нарушений в эксплуатации аттракционов сейчас нет. Наши предприниматели знают предъявляемые к ним требования и следят за состоянием аттракционов», — заключил он.
По данным управления Гостехнадзора, в парках культуры и отдыха Московской области зарегистрировано 916 единиц механизированной аттракционной техники. В зданиях торгово-развлекательных комплексов и центров допуски на эксплуатацию выданы на 387 единиц.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США разместили в Греции ядерное оружие232
Засосало насмерть51
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях1238
«Заметают следы»: обвинение Москвы по делу Скрипалей48
Сын Фриске остался без дома11
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
02:58
Путину не везет с западноевропейскими коллегами
Политика Статьи
01:35
Кэти Перри оконфузилась в прямом эфире
Шоу-бизнес
00:54
«Дуэль» с российской подлодкой скрывает позор британского флота
Войска Армия
00:33
«Заметают следы»: обвинение Москвы по делу Скрипалей
Политика Статьи
01:38
США официально отказались от новых санкций
США В мире
00:51
Медведь кидался на людей в Москве
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение