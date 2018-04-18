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Трутнев: возможно участие правоохранителей в ситуации с хабаровским ТЦ
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Трутнев: возможно участие правоохранителей в ситуации с хабаровским ТЦ 

РИА Недвижимость 2 часа назад
ВЛАДИВОСТОК, 18 апр — РИА Новости. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев не исключил привлечения правоохранителей к ситуации с ТЦ «Счастье», который возводится рядом с территорией следственного изолятора в Хабаровске.
Ранее сообщалось, что Хабаровский арбитражный суд признал незаконной постройкой торговый центр «Счастье». Многоэтажное здание практически вплотную примыкает к ограждению СИЗО.
Истцами по делу выступали УФСИН по Хабаровскому краю и ФКУ «Следственный изолятор №1 УФСИН по Хабаровскому краю», которые выступали против строительства ТЦ рядом с территорией СИЗО, так как это не соответствует безопасности режимного объекта. Ответчиками выступали администрация Хабаровска и «Управление инвестиционных программ города». Судебные тяжбы длились более двух лет.
"Меня озадачила история с тем, что в центре города надо снести ТЦ. Но на сегодня количество ошибок, нарушений законодательства с обеих сторон таково, что решение должен принимать суд… Полтора года люди не видели, что центр строится, а потом он оказался построенным с нарушением всего, чего угодно… Боюсь, что даже судом дело не ограничится, боюсь, там есть чем позаниматься правоохранительным органам", — сказал Трутнев журналистам в Хабаровске.
РИА Недвижимость: последние новости
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