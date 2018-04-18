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ЦОДД: Итоги пилота о видеокомплексе с нейросетью для анализа дорожной ситуации подведут не ранее августа
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ЦОДД: Итоги пилота о видеокомплексе с нейросетью для анализа дорожной ситуации подведут не ранее августа 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Итоги пилотного проекта по установке видеокомплекса концерна «Калашников» будут подведены не ранее августа 2018 г., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).
«Пилотный проект по установке видеокомплекса концерна «Калашников» на Третьем транспортном кольце еще не завершен. Итоги проекта будут подводиться не ранее августа 2018 г.», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что разработанный концерном «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») видеокомплекс с нейросетью для анализа дорожной ситуации установили на ТТК в рамках пилотного проекта.
Как сообщалось, метаданные с видеофиксатора будут использоваться в режиме онлайн в ситуационном центре ЦОДД для произведения расчетов светофорных программ, анализа причин возникновения заторовых и предзаторовых ситуаций, а также ДТП. Видеокомплекс совместим с системой телеобзора ЦОДД, он подключен к интеллектуальной транспортной системе столицы. Его работа основана на современных технологиях и разработках, специально сконструированных военными специалистами для гражданских целей. В соответствии с полученными данными сотрудники ЦОДД смогут принимать более четкие решения по корректировке светофорных программ, управлению электронными дорожными знаками. Беспрерывное наблюдение позволит вовремя реагировать на внештатные ситуации и, при необходимости, вызывать бригаду дежурного патруля и экстренных служб.
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