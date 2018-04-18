Египетский муфтий запретил мусульманам покупать «лайки» на Facebook

Главный муфтий Египта шейх Шавки Аллам издал очередной религиозный указ (фетву), запрещающий приверженцам ислама осуществлять покупку «лайков» в соцсети Facebook, например, для раскрутки своих аккаунтов.

Он объяснил это тем, что подобная операция, согласно исламу, рассматривается как форма мошенничества или обмана, и, стало быть, запрещена, передает AP.

Вопрос о «лайках» был задан одним из верующих на странице в Facebook, принадлежащей египетскому институту по фетвам Дар аль-Ифта.

В свою очередь муфтий опубликовал ответ на своей

странице

в той же соцсети. В качестве обоснования он привел изречение пророка Мухаммеда: «Тот, кто обманывает, не один из нас».

Ранее Аллам издал

другую фетву, запрещающую операции с криптовалютой. Он постановил, что биткоин запрещен исламом, так как бок о бок с ним идут «мошенничество, обман и невежество».

Фетва — правовая позиция по какому-либо вопросу, которую формулируют представители мусульманского духовенства. Она не имеет юридической силы, но обладает влиянием среди верующих.