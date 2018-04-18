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Египетский муфтий запретил мусульманам покупать «лайки» на Facebook
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Египетский муфтий запретил мусульманам покупать «лайки» на Facebook 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
Главный муфтий Египта шейх Шавки Аллам издал очередной религиозный указ (фетву), запрещающий приверженцам ислама осуществлять покупку «лайков» в соцсети Facebook, например, для раскрутки своих аккаунтов.
Он объяснил это тем, что подобная операция, согласно исламу, рассматривается как форма мошенничества или обмана, и, стало быть, запрещена, передает AP.
Вопрос о «лайках» был задан одним из верующих на странице в Facebook, принадлежащей египетскому институту по фетвам Дар аль-Ифта.
В свою очередь муфтий опубликовал ответ на своей
странице
в той же соцсети. В качестве обоснования он привел изречение пророка Мухаммеда: «Тот, кто обманывает, не один из нас».
Ранее Аллам издал
другую фетву, запрещающую операции с криптовалютой. Он постановил, что биткоин запрещен исламом, так как бок о бок с ним идут «мошенничество, обман и невежество».
Фетва — правовая позиция по какому-либо вопросу, которую формулируют представители мусульманского духовенства. Она не имеет юридической силы, но обладает влиянием среди верующих.
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