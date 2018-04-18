Преподаватель из Москвы победил в конкурсе «Классный интернет»

В номинации «IT-Обучающие сайты» всероссийского конкурса «Классный интернет», организованного «Ростелекомом», победила работа «СольФа: музыкальные диктанты по сольфеджио». Её автор — Владимир Громадин, преподаватель Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Всего в конкурсе были разыграны 4 номинации: «IT-Обучающие сайты», «IT-Приложения и игры», «IT-Исследования» и «IT-Скрайбинг». В 2017 году конкурс был посвящён теме «Интернет-технологии в образовании».

Владимир Громадин представил онлайн-систему для тренировки слуха будущих профессиональных музыкантов. Она построена вокруг основного упражнения — музыкального диктанта. Система содержит более трех тысяч диктантов, в ней представлены аккордовые последовательности для развития гармонического слуха и вспомогательные материалы по теории музыки. «СольФа» можно применять в учебном процессе, в качестве пособия для дополнительных занятий, и как эффективный домашний тренажёр для отстающих учеников.

Наталья Белошицкая, руководитель отдела социальной политики и специальных проектов ПАО «Ростелеком»: «Во все времена особенно ценились педагоги, которые могут заинтересовать класс и удержать его внимание. У таких учителей даже самый сложный предмет становится простым и увлекательным, а уроки пролетают незаметно. Интернет-технологии — один из инструментов, при помощи которых преподаватель может сделать учебу привлекательной, как это получилось у Владимира Громадина».

Заявки на участие в конкурсе принимались в период с 2 октября по 22 декабря 2017 года чере официальную страницу конкурса. Принимались только работы, которые уже были реализованы и имели действующие интернет-ссылки. В качестве проектов выступали сайты или разделы сайта, сообщества в социальных сетях, приложения для ПК или мобильные приложения.