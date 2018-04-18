Награды Министерства транспорта РФ вручены работникам АО «Восточный Порт» и ООО «Управляющая портовая компания» 

Награждение состоялось на церемонии открытия движения парка отправления порожних вагонов припортовой станции Находка Восточная ДВЖД, строительство которого завершено в рамках создания Третьей очереди специализированного угольного терминала «Восточного Порта».
В торжественной обстановке глава Минтранса России поблагодарил портовиков за реализацию крупнейшего на Дальнем Востоке частного портового инвестиционного проекта, досрочное завершение строительства железнодорожного парка и существенный вклад в развитие транспортной системы страны.
Медалью Петра Губонина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу на транспорте награждены: первый заместитель генерального директора — коммерческий директор ООО «Управляющая портовая компания» Ирина Ольховская, главный инженер АО «Восточный Порт» Евгений Арехта, руководитель дирекции строящегося объекта АО «Восточный Порт» Вячеслав Налобин, начальник службы коммерческой работы, маркетинга и связи с общественностью АО «Восточный Порт» Олег Альмакеев.
Медали «За строительство транспортных объектов» вручены сотрудникам АО «Восточный Порт»: начальнику отдела экологии Виктории Арсентьевой, докеру-механизатору Александру Ковалеву и машинисту вагоноопрокидывателя Галине Брылевой. А также генеральному директору ООО СК «Востокстроймеханизация» Валерию Сараеву.
Благодарности министра транспорта России удостоены работники «Восточного Порта»: директор по эксплуатации Вадим Байбак, начальник универсального производственно-перегрузочного комплекса Алексей Ермаков, сменный помощник капитана м/б «Урал» Николай Крупнов, докеры-механизаторы Анатолий Ананьин, Эркин Юнусов, Евгений Суханов, Сергей Селиванов, Михаил Карпухин, Василий Хвороcтяный и Юрий Лелитко.
15 апреля состоялся «холодный» запуск высокотехнологичного погрузочного оборудования на Третьей очереди специализированного угольного комплекса АО «Восточный Порт» при участии министра транспорта РФ Максима Соколова.