Более 30 мероприятий пройдет на IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске

"Ключевая миссия форума — определение наиболее перспективных направлений взаимодействия российских регионов и стран БРИКС и ШОС в рамках согласованного развития цифровой экономики. Программой предусмотрено проведение более 30 мероприятий, среди которых международная конференция «Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия» под эгидой ЮНЕСКО , международная конференция по информационной безопасности «Инфофорум — Югра» и выставка «Информационные технологии для всех», — сказали в департаменте.

В результате проведения форума планируется наметить конкретные проекты реализации информационных систем в бизнесе и государственном управлении, которые позволят на практике запустить процессы цифровизации в различных отраслях.

"Гостям форума из стран БРИКС и ШОС будут продемонстрированы российские примеры применения информационных технологий в государстве и бизнесе. Планируется определить и наиболее перспективные направления взаимодействия российских регионов и стран БРИКС и ШОС в рамках цифровых преобразований и актуальных технологических изменений", — уточнили в департаменте.

Мероприятие проходит под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, организаторами являются Правительство Югры, администрация Томской области Торгово-промышленная палата Югры, администрация Ханты-Мансийска и Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий. Ожидается, что в форуме примут участие более 2,5 тыс. человек из 45 стран.