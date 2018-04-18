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Более 30 мероприятий пройдет на IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске
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Более 30 мероприятий пройдет на IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Более 30 мероприятий пройдет в рамках Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС, который в десятый раз пройдет с 5 по 6 июня в Ханты-Мансийске. Об этом в среду сообщили ТАСС в департаменте информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
"Ключевая миссия форума — определение наиболее перспективных направлений взаимодействия российских регионов и стран БРИКС и ШОС в рамках согласованного развития цифровой экономики. Программой предусмотрено проведение более 30 мероприятий, среди которых международная конференция «Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия» под эгидой ЮНЕСКО, международная конференция по информационной безопасности «Инфофорум — Югра» и выставка «Информационные технологии для всех», — сказали в департаменте.
В результате проведения форума планируется наметить конкретные проекты реализации информационных систем в бизнесе и государственном управлении, которые позволят на практике запустить процессы цифровизации в различных отраслях.
"Гостям форума из стран БРИКС и ШОС будут продемонстрированы российские примеры применения информационных технологий в государстве и бизнесе. Планируется определить и наиболее перспективные направления взаимодействия российских регионов и стран БРИКС и ШОС в рамках цифровых преобразований и актуальных технологических изменений", — уточнили в департаменте.
Мероприятие проходит под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, организаторами являются Правительство Югры, администрация Томской области, Торгово-промышленная палата Югры, администрация Ханты-Мансийска и Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий. Ожидается, что в форуме примут участие более 2,5 тыс. человек из 45 стран.
Генеральными партнерами IT-форума в Ханты-Мансийске являются компании «Лукойл», «Ростелеком» и Prime Group. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.
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