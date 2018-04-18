Без тепла и газа. В Перми семья вынуждена жить в аварийном доме

Деревянный дом по улице Капитанской в Кировском районе города Перми электронная карта определяет как «сооружение». Он даже подсвечивается серым, а не жёлтым, как жилые. И выглядит дом, как нежилой — на первом этаже нет части стены, некоторые трубы печного отопления разрушены, практически все окна выбиты.

Но дом всё ещё жилой. В одной из квартир живут Галина Валентиновна и её дочь Ольга.

Микрорайон, где стоят ряды двухэтажных деревянных домов, среди местных жителей называется Куба. Он появился после Великой Отечественной войны и сначала был посёлком. Уже позже он вошёл в состав Закамска.

Волонтёры Елена и Татьяна идут туда в гости к последней семье, оставшейся в полуразвалившемся доме. На подходе к зияющей дыре, когда-то бывшей входом в подъезд, в нос ударяет неприятный запах затхлости и «заброшки». Идти нужно аккуратно: в размякшей от растаявшего снега земле то и дело попадаются длинные гвозди, осколки стёкол, кирпичей и прочего мусора.

Вход в то, что раньше было квартирами №3 и №4, открыт, дверей нет. Сразу за дверью в квартиру №2 — глубокая яма в подпол, заполненная строительным и бытовым мусором. В соседней квартире №1 живёт Галина Валентиновна и Ольга.

На электроплитке поджариваются блинчики, которые накануне принесли волонтёры. В доме из коммуникаций осталось только электричество, оно и спасает. Газовые трубы давно обрезаны, водоснабжение и водоотведение отключено. Уже дважды приходилось ремонтировать электрические провода, которые срезают охотники за металлом. С этим ремонтом Галине Валентиновне и Ольге помогает семья Валентины, живущая в соседнем доме. Здание такое же деревянное, но ещё не в аварийном состоянии.

У них Галина Валентиновна набирает воду для мытья, стирки и приготовления еды. Именно соседка Валентина первой забила тревогу, привлекла к проблеме волонтёров — просто неравнодушных жителей, которые помогли обратить внимание общественности на не расселённый аварийный дом на Капитанской.

«Все выехали, они одни остались, никто не помогал, — говорит Валентина. — Они никуда выехать не могут, денег у них вообще нет, жить не на что. Ещё и воду, газ отключили. Им не помыться. Зимой замерзали. Чтобы в маневренный фонд переехать, нужно кучу бумажек предоставить, насобирать. А кто им будет помогать? Денег на дорогу нет, тех, кто бы свозил — нет. Не понимаю, почему им другую квартиру не дают. Из-за того, что жильё приватизировано? Дом расселили, кто-то даже в Закамске получил новые квартиры, почему их обошли?»

За квартиру приходится платить

У Галины Валентиновны и Ольги живёт тощая кошка. Без кошки здесь было бы гораздо хуже: в доме живут мыши.

Дом признали аварийным в 2016 году. Жильцы квариры №4 решили снимать снимать жильё в другом месте за свой счёт. Им предлагали переехать в комнату маневренного фонда, но они отказалась, так как есть вероятность остаться в ней навсегда и не переехать в постоянное жильё.

«Зачем мне эта комната? Жить-то там как? Да ещё и в другом районе, в Орджоникидзевском, — говорит Татьяна Валентиновна, хозяйка квартиры №4. — Всю жизнь ждём, чтобы снесли. У нас двухкомнатная квартира в этом доме, а нам предлагают переехать в маленькую комнату».

Галина Валентиновна с дочерью отказались от комнаты в маневренном фонде по такой же причине. Но они говорят, что согласны переехать и в однокомнатную, хотя по закону имеют право на двухкомнатную квартиру.

«Семьи разъехались. В доме печное отопление, а зимой 2017 года трубы переморозились, их прорвало, — вспоминает Татьяна Валентиновна. — На втором этаже два жильца уже умерли, другие судились и получили жильё. Хоть и не живу там, за наём приходят квитанции. Однажды пришла брать справку о составе семьи и мне сказали, что на меня подали судебным приставам за неоплату».

За год накопилась сумма чуть более 1000 рублей. Точно такие же квитанции приходят и Галине Валентиновне, но она их выбрасывает, даже не рассматривая. Оплачивать квитанции нечем.

Несмотря на возраст, Галина Валентиновна не получает пенсию, так как в 55 лет ей не хватило стажа для назначения. Скоро ей исполнится 60, и для оформления выплат нужно обращаться в пенсионный фонд. Но выходить из дома далеко и надолго она боится: женщина видит только одним глазом. Галина Валентиновна ходит по улице только с дочерью, которой тоже нужно оформлять инвалидность: после перенесенного инсульта женщина с трудом ходит.

«Пока не рухнуло, живём»

В администрации города Перми сообщили, что «расселение дома за счёт бюджетных средств может быть спланировано только после принятия Правительством РФ новой программы по созданию постоянно действующих механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Данное поручение Президента РФ должно быть исполнено Правительством РФ к 1 июля 2018 года».

Чтобы тепло из комнаты не уходило, все дверные проемы завешаны тёплыми одеялами. Печку топить надо дровами, на их заготовку нет ни денег, ни сил. Всю зиму мать и дочь грелись при помощи небольшого электрического обогревателя. Прогреть им удаётся только маленькую комнату и кухню, поэтому дверь в большую комнату плотно закрыта.

«Летом в ней можно будет жить, прохладно», — говорит Галина Валентиновна.

Сверху раздаётся топот и шум. Кто-то ходит по второму этажу полуразрушенного дома. На бегающих по зданию подростков Галина Валентиновна уже жаловалась участковому, но уходит одна компания — приходит другая.

«Мы из дома боимся выходить, — рассказывает Галина Валентиновна. — Несколько дней назад ходили какие-то два мужика, фотографировали. Потом днём ворвался какой-то бугай: «Вы что тут делаете?!». Я на него так смотрю, говорю: «Как что делаем? Живём. Пока не рухнуло, живём». Он спрашивает: «Как живёте, дом нежилой». С гонором так. Потом ушёл, звонил кому-то, говорит: «Я подгоню бульдозер». Я подумала, что территория кому-то нужна».

Помогают такие же Чтобы получить маневренное жильё, подать документы для пенсии, обратиться в суд или оформить инвалидность Галине Валентиновне и Ольге нужно посетить множество организаций, что для них затруднительно. Помощь оказывают простые пермяки, узнавшие о доме на Капитанской от знакомых или из соцсетей.

«Помогают такие же люди. Те, кто сами прошли через жизненные трудности. Мужчина принёс продукты, сам не работает. Собрал те, что были дома и принёс. Говорит, что ему очень жалко женщин, — рассказывает волонтёр Елена. — Юрист бесплатно пишет исковое заявление о предоставлении жилого помещения взамен аварийного. Но нужны деньги на доверенность для представления интересов в суде. Это почти 1500 рублей. Тут бы реальную помощь оказать. У нас время идёт. А народ весь работает, сдвиги совсем маленькие. Их ведь возить надо везде, нужна машина. У одних машина есть, денег на бензин нет. У других машины и бензин есть, но они работают в дни приема, тоже никак. Нашли холодильник, нашли человека, кто увезёт, откликнулся мужчина, а таскать — тоже руки нужны. Вот и ищем, ищем, а время идёт. В общем, сложно всё, медленно. Вот бы реальную помощь оказали какие-то депутаты».

В конце апреля у Галины Валентиновны день рождения. Волонтёры к юбилею решили подарить ей и её дочери поход в баню.

«На это деньги нашли. Такси закажем!», — говорит Елена.