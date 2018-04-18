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Около «Сибирского Молла» перекрыли парковку — ставят огромный шатёр
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Около «Сибирского Молла» перекрыли парковку — ставят огромный шатёр 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Около торгово-развлекательного центра «Сибирский Молл» в Октябрьском районе Новосибирска перекрыли часть парковки со стороны улицы Красина: там устанавливают цирковой шатёр.
Судя по надписям на бортах машин, на парковке развернётся барнаульский цирк шапито Демидовых. Дата первого представления, указанная на афишах, — 21 апреля. Эту же дату начала работы цирка корреспонденту НГС подтвердили и в администрации торгово-развлекательного центра.
По предварительным данным, шапито пробудет на гастролях в Новосибирске вплоть до середины следующего месяца. «Мы здесь ориентировочно до 20 мая», — рассказали по телефону цирка, куда корреспондент НГС позвонила как житель города.
В администрации «Сибирского Молла» уточнили, что пока есть договорённость о том, что цирк будет работать возле торгово-развлекательного центра до 14 мая, но, возможно, задержится и подольше.
Цирк Демидовых приезжает на гастроли в Новосибирск уже не в первый раз. В 2016 году администрацию цирка даже оштрафовали за то, что она освещала ночное небо над городом лазерными установками и прожекторами. В транспортной прокуратуре поясняли, что лазеры могут ослепить пилотов пролетающих самолётов.
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