Около «Сибирского Молла» перекрыли парковку — ставят огромный шатёр

Около торгово-развлекательного центра «Сибирский Молл» в Октябрьском районе Новосибирска перекрыли часть парковки со стороны улицы Красина: там устанавливают цирковой шатёр.

Судя по надписям на бортах машин, на парковке развернётся барнаульский цирк шапито Демидовых. Дата первого представления, указанная на афишах, — 21 апреля. Эту же дату начала работы цирка корреспонденту НГС подтвердили и в администрации торгово-развлекательного центра.

По предварительным данным, шапито пробудет на гастролях в Новосибирске вплоть до середины следующего месяца. «Мы здесь ориентировочно до 20 мая», — рассказали по телефону цирка, куда корреспондент НГС позвонила как житель города.

В администрации «Сибирского Молла» уточнили, что пока есть договорённость о том, что цирк будет работать возле торгово-развлекательного центра до 14 мая, но, возможно, задержится и подольше.

Цирк Демидовых приезжает на гастроли в Новосибирск уже не в первый раз. В 2016 году администрацию цирка даже оштрафовали за то, что она освещала ночное небо над городом лазерными установками и прожекторами. В транспортной прокуратуре поясняли, что лазеры могут ослепить пилотов пролетающих самолётов.