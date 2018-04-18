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В Хабаровском крае могут запретить вырубку дуба из-за амурских тигров
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В Хабаровском крае могут запретить вырубку дуба из-за амурских тигров 

РИА Новости 2 часа назад
ВЛАДИВОСТОК, 18 апр — РИА Новости. Власти Хабаровского края готовят предложение по запрету вырубки дуба, которая косвенно влияет на сокращение кормовой базы амурских тигров, сообщил журналистам в Хабаровске глава региона Вячеслав Шпорт.
"У нас тигров стало много, браконьеров практически нет — единицы встречаются. Тиграм не хватает еды, потому что кабанов мало стало. Кабанов мало, потому что желудей не хватает, потому что дуб вырубают. Тигр начинает есть собак", — рассказал Шпорт журналистам.
Он отметил, что из-за нападений тигров на домашних животных поступают жалобы от местных жителей. «И мы над этим работаем. Сейчас готовим предложение по запрету заготовки дуба… С него выход небольшой», — добавил глава региона.
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