В Хабаровском крае могут запретить вырубку дуба из-за амурских тигров

"У нас тигров стало много, браконьеров практически нет — единицы встречаются. Тиграм не хватает еды, потому что кабанов мало стало. Кабанов мало, потому что желудей не хватает, потому что дуб вырубают. Тигр начинает есть собак", — рассказал Шпорт журналистам.

Он отметил, что из-за нападений тигров на домашних животных поступают жалобы от местных жителей. «И мы над этим работаем. Сейчас готовим предложение по запрету заготовки дуба… С него выход небольшой», — добавил глава региона.