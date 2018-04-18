Совет по молодежной политике Пскова примет участие в проекте «Команда 2018»

Совет по молодежной политике Пскова при главе муниципального образования «Город Псков» провел заседание, на котором было решено подготовить и направить свой проект для участия в региональной акции «Команда 2018». Наряду с этим, общественники согласовали и утвердили план работы консультативно-совещательного органа на 2 и 3 кварталы 2018 года.

Совет планирует проведение городских акций к Дню Флага и Дню России , создание волонтерского отряда для помощи маломобильным группам населения и участие в общегородском субботнике, а также проведение дебатов среди школьников города Пскова.

Вместе с этим, в целях содействия повышению эффективности реализации программ, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений, совершенных несовершеннолетними и снижению риска возникновения у них социально-опасного положения, члены Совета ходатайствуют о включении своего представителя в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Пскова.

Напомним, на предыдущих заседаниях Совет по молодежной политике города Пскова при главе муниципального образования «Город Псков» прорабатывал вопрос создания в границах города межведомственной лекторской группы.