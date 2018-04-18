Ещё
Совет по молодежной политике Пскова примет участие в проекте «Команда 2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Совет по молодежной политике Пскова примет участие в проекте «Команда 2018» 

АиФ Северо-запад 30 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
Совет по молодежной политике Пскова при главе муниципального образования «Город Псков» провел заседание, на котором было решено подготовить и направить свой проект для участия в региональной акции «Команда 2018». Наряду с этим, общественники согласовали и утвердили план работы консультативно-совещательного органа на 2 и 3 кварталы 2018 года.
Совет планирует проведение городских акций к Дню Флага и Дню России, создание волонтерского отряда для помощи маломобильным группам населения и участие в общегородском субботнике, а также проведение дебатов среди школьников города Пскова.
Вместе с этим, в целях содействия повышению эффективности реализации программ, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений, совершенных несовершеннолетними и снижению риска возникновения у них социально-опасного положения, члены Совета ходатайствуют о включении своего представителя в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Пскова.
Напомним, на предыдущих заседаниях Совет по молодежной политике города Пскова при главе муниципального образования «Город Псков» прорабатывал вопрос создания в границах города межведомственной лекторской группы.
АиФ Северо-запад: последние новости
Москвичка Дарья Тимошенко стала лауреатом премии «Псковская книга-2017» Сотрудника псковской администрации оштрафовали за дробление контрактов В Псковской области возобновились кражи велосипедов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях946
Засосало насмерть34
Нападение на школу произошло в Башкирии222
Пока вы спали: ЧМ породит дефицит еды40
Израиль готовит атаку на Т-48
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
00:33
«Заметают следы»: обвинение Москвы по делу Скрипалей
Политика Статьи
00:37
Стая кошек напала на пенсионера и его пса
Происшествия Общество
00:34
Билан скрывает отношения с Андреевой
Шоу-бизнес
00:59
Появилось видео с места ЧП в Стерлитамаке
Происшествия
03:06
Сегодня выпадет четверть месячной нормы осадков
Общество Новости Москвы
02:51
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой
Шоу-бизнес
04:51
Израиль готовит атаку на Т-4
Армия В мире
03:10
Владимир Фриске продолжил войну с Шепелевым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение