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Экс-замдиректора ФСИН стал фигурантом дела о взятках
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Экс-замдиректора ФСИН стал фигурантом дела о взятках 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: ЭКС-ЗАМДИРЕКТОРА ФСИН РОССИИ ОЛЕГ КОРШУНОВ СТАЛ ФИГУРАНТОМ ОЧЕРЕДНОГО ДЕЛА О ВЗЯТКАХ — СК РФ
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