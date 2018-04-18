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Компартия Греции раскритиковала «засилье страны американскими базами»
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Компартия Греции раскритиковала «засилье страны американскими базами» 

РИА Новости 30 минут назад
АФИНЫ, 18 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Лидер Коммунистической партии Греции (КПГ) Димитрис Куцумбас вновь заявил, что на территории Греции размещено американское ядерное оружие, а правительство открывает новые иностранные военные базы.
Летом 2017 года орган КПГ газета «Ризоспастис» писала, что для приема ядерного оружия готовится аэродром в Араксосе на Пелопоннесе. Эти сообщения вызвали резкие протесты общественности. Глава МИД Греции Никос Котзиас заявлял, что темы складирования ядерного оружия на территории Греции не существует. Опровергал эти сообщения и источник РИА Новости в министерстве национальной обороны страны. В то же время, по информации военно-дипломатического источника РИА Новости, Вашингтон через структуры НАТО пытается продвинуть решение о размещении ядерного оружия в Европе, США хотели бы сделать это до 2020 года.
Вопрос вновь стал обсуждаться в связи с ракетным нападением США, Великобритании и Франции на Сирию, в Греции ежедневно проходят массовые антивоенные демонстрации.
"У нас правительство, которое реализует политику, которое является YesMen — господином «да» — в отношениях с американцами, особенно с США, но также и с ЕС, НАТО. Оно заполнило всю Грецию лагерями и базами НАТО", — заявил Куцумбас в интервью телеканалу Antenna.
"Теперь у нас не только Суда (военная база США на Крите — ред.), у нас есть Араксос с ядерным оружием, у нас есть Актио, все это расширяется. У нас есть Лариса, где размещены беспилотные летательные аппараты, у нас есть новая американская вертолетная база в Александруполисе, чтобы контролировать проливы Босфора, в Восточном Эгейском море армия НАТО была развернута под видом борьбы с потоком беженцем", — заявил лидер партии.
"Теперь у нас есть новая база и на острове Сирос, и готовится, как мы узнаем, подписание соглашения с США о швартовке американских военных кораблей", — продолжил он.
По словам Куцумбас, из-за всего этого «накапливается ярость и негодование в сочетании со всеми проблемами, с которыми сталкиваются народ и молодежь» в годы кризиса.
Он назвал символической акцией попытку демонстрантов свалить памятник «самому ненавистному» президенту США Гарри Трумэну, который отдал приказ сбросить ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки и уничтожил 200 тысяч человек.
Лидер КПГ напомнил также, что напалм впервые был применен в Греции против греческого народа.
В понедельник участники антивоенной демонстрации попытались снести памятник Трумэну, установленный в центре Афин в знак «признательности за принятие доктрины Маршалла». Протестующие набросили веревку на бронзовую статую и пытались свалить ее. Полиция применила слезоточивый газ и дубинки.
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