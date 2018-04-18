Компартия Греции раскритиковала «засилье страны американскими базами»

Летом 2017 года орган КПГ газета «Ризоспастис» писала, что для приема ядерного оружия готовится аэродром в Араксосе на Пелопоннесе. Эти сообщения вызвали резкие протесты общественности. Глава МИД Греции Никос Котзиас заявлял, что темы складирования ядерного оружия на территории Греции не существует. Опровергал эти сообщения и источник РИА Новости в министерстве национальной обороны страны. В то же время, по информации военно-дипломатического источника РИА Новости, Вашингтон через структуры НАТО пытается продвинуть решение о размещении ядерного оружия в Европе, США хотели бы сделать это до 2020 года.

Вопрос вновь стал обсуждаться в связи с ракетным нападением США, Великобритании Франции на Сирию , в Греции ежедневно проходят массовые антивоенные демонстрации.

"У нас правительство, которое реализует политику, которое является YesMen — господином «да» — в отношениях с американцами, особенно с США, но также и с ЕС , НАТО. Оно заполнило всю Грецию лагерями и базами НАТО", — заявил Куцумбас в интервью телеканалу Antenna.

"Теперь у нас не только Суда (военная база США на Крите — ред.), у нас есть Араксос с ядерным оружием, у нас есть Актио, все это расширяется. У нас есть Лариса, где размещены беспилотные летательные аппараты, у нас есть новая американская вертолетная база в Александруполисе, чтобы контролировать проливы Босфора, в Восточном Эгейском море армия НАТО была развернута под видом борьбы с потоком беженцем", — заявил лидер партии.

"Теперь у нас есть новая база и на острове Сирос, и готовится, как мы узнаем, подписание соглашения с США о швартовке американских военных кораблей", — продолжил он.

По словам Куцумбас, из-за всего этого «накапливается ярость и негодование в сочетании со всеми проблемами, с которыми сталкиваются народ и молодежь» в годы кризиса.

Он назвал символической акцией попытку демонстрантов свалить памятник «самому ненавистному» президенту США Гарри Трумэну , который отдал приказ сбросить ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки и уничтожил 200 тысяч человек.

Лидер КПГ напомнил также, что напалм впервые был применен в Греции против греческого народа.

В понедельник участники антивоенной демонстрации попытались снести памятник Трумэну, установленный в центре Афин в знак «признательности за принятие доктрины Маршалла». Протестующие набросили веревку на бронзовую статую и пытались свалить ее. Полиция применила слезоточивый газ и дубинки.