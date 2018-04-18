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Американские эксперты назвали новые корабли ВМС США «плавучей кучей мусора»
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Американские эксперты назвали новые корабли ВМС США «плавучей кучей мусора» 

ТК «Звезда» 27 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Из-за неудачной конструкции они могут быть потоплены уже в первые часы атаки.
Американские эксперты назвали новейшие корабли США «плавучей кучей мусора», сообщает издание Task & Purpose с отсылкой на отчет Морского института ВМС США.
В материале говорится, что после 16 лет разработки и потраченных миллиардов долларов ВМС США признали, что реализация программы прибрежных боевых кораблей LCS провалилась.
Новые корабли не могут быть использованы в военных операциях, так как они попросту не выдержат нагрузки.
Главными недостатками эксперты назвали дефицит системы радаров, недостаточная защита от противокорабельных ракет, а также отсутствие механизма, позволяющего снизить ущерб в случае сильного удара.
По информации издания, ни один из кораблей не сможет быть задействован в этом году, так как они постоянно находятся в доработке.
Ранее ВМС США рассматривали возможность приобретения до 60 таких кораблей.
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