«Экологический автобус» призывает жителей Самары принять участие в общегородском субботнике

Самаре идет подготовка к общегородскому субботнику. К участию в нем жителей активно призывают не только власти и управляющие компании, но и школьники. К столь ответственному делу дети подходят творчески: читают стихи и даже исполняют частушки о насущных экологических проблемах.

Шутливые частушки о серьезных экологических проблемах. Школьницы убирают мусор сами и призывают делать это других. Такие акции юных блюстителей чистоты помогают привлечь жителей к уборке территорий. «У нас, в Приволжском микрорайоне, школа находится, у нас много жителей домов, нашей школы, наши родители всегда принимают участие в субботнике. Я думаю, что это важная акция», — рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы № 100 Ольга Малахова

"Экологический автобус" побывал в загородном парке, парке Гагарина и возле храма Кирилла и Мефодия. Акция будет идти весь апрель в разных районах Самары. Участвуют агитбригады не только общеобразовательных школ, но и школ искусств. Пением юных вокалисток горожане заслушиваются и обещают: на субботник обязательно выйдут. «Погода хорошая, ребята хорошие, молодые, веселые. Очень хорошо они подготовились, мы с удовольствием постояли, посмотрели, планируем выйти, убраться вокруг своего дома», — признался житель Самары Александр Блохинов.

Общегородской субботник пройдет 21 апреля. Жители могут убраться не только вокруг своего дома, но и на городских территориях. В каждом районе Самары будут организованы пункты выдачи инвентаря. С адресами можно ознакомиться на сайте горадминистрации.