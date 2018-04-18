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Курская и Ленинградская области продлили договор о сотрудничестве
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Курская и Ленинградская области продлили договор о сотрудничестве 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Губернаторы Ленинградской и Курской областей Александр Дрозденко и Александр Михайлов подписали соглашение о сотрудничестве, рассчитанное до 2020 года. Согласно документу, в Ленобласть из Курска направят зерно, крупы, мясопродукты, алкоголь и другие продукты. В обратном направлении будут доставлены картон, минеральные удобрения, химпродукция и электротехника.
Как сообщил НСН сенатор от Курской области Виталий Богданов, также регионы будут тесно сотрудничать в сферах здравоохранения, молодежной политики, физкультуры и спорта.
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