Курская и Ленинградская области продлили договор о сотрудничестве 

Губернаторы Ленинградской и Курской областей Александр Дрозденко и Александр Михайлов подписали соглашение о сотрудничестве, рассчитанное до 2020 года. Согласно документу, в Ленобласть из Курска направят зерно, крупы, мясопродукты, алкоголь и другие продукты. В обратном направлении будут доставлены картон, минеральные удобрения, химпродукция и электротехника.
Как сообщил НСН сенатор от Курской области Виталий Богданов, также регионы будут тесно сотрудничать в сферах здравоохранения, молодежной политики, физкультуры и спорта.