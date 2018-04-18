Интернет-омбудсмен сравнил Дурова с Троцким

"Вы же знаете, что революцию 17-го года совершил не Ленин, а Троцкий? И главным инструментом революции были не матросы, штурмующие зимний, а простые инженеры и служащие, разводящие мосты и коммутирующие каналы связи, которые искренне верили в справедливое будущее и в назначенный день вдруг начали исполнять решения не действующей власти, которую были обязаны обслуживать, а тех, с кем идейно и духовно были солидарны, тех, кому симпатизировали и верили.

По собственной воле они исполняли приказы Троцкого и тем самым позволили ему получить контроль над государственной инфраструктурой без единого выстрела. А до октября 1917-го царские власти также боролись с инакомыслием и также запрещали производство книг и газет с нехорошим контентом, как и сейчас пытаются запрещать сайты и сервисы. Всё дело в том, что история каким-то странным образом решила вернуться в нашу жизнь", — написал Дмитрий Мариничев.

Предприниматель считает, что действия подобные блокировке Telegram «самая большая стратегическая ошибка и абсолютное не понимание принципов развития Общества, основанных в том числе, на развитии технологий и знаний, а также и его (общества) внутренних потребностей/ценностей».

"Власть своими руками дискредитировала отношение общества к себе. И теперь уже не важно кто он этот Робин ГуДуров. Хороший человек или может не очень. Мы имеем то, что имеем. Человек бросил вызов системе и общество эмоционально на его стороне. И не просто общество, а инженеры сегодняшнего дня — системные администраторы. В руках которых находится технологический скелет государства и общества. Очень грустно мне от всего происходящего… одним словом: — Печаль. : (", — комментирует Мариничев.

Интернет-омбудсмен также припомнил в контексте текущей ситуации отрывок из книги Никколо Макиавелли «Государь»: «Тот, кому достаётся город, привыкший к свободной жизни, и он не разваливает его до основания, — тот будет сам погребён его жителями, которые всегда смогут прибегнуть к восстанию, провозгласить свободу и возврат к прежним обычаям, память о коих не стирают ни бег времени, ни полученные благодеяния. И что тут ни делай и ни придумывай, — если жители не были разъединены и рассеяны, — они не забывают прежней вольности и прежних порядков, которые при каждом подходящем случае превозносятся вновь; так было в Пизе через 100 лет после её покорения флорентийцами.

Но если города или провинции привыкли подчиняться одному государю, род которого пресёкся, они не сумеют избрать нового правителя из своей среды, утратив прежнего, и жить на свободе, имея навык к повиновению. Поэтому им труднее будет взяться за оружие, а завоевателю легче привлечь их к себе и обезопасить себя от мятежа. В республиках же больше воли к жизни, глубже ненависть и сильнее желание отомстить; память о старинной вольности не ослабевает и не даёт им покоя, поэтому надёжнее всего уничтожать их или туда переселяться.»

Говоря о возможном разрешении противостояния Роскомнадзора и Telegram, Мариничев видит два варианта: «Либо РКН развалит Телеграм и пользователей Телеграма разъединит и рассеет, либо государство официально „переселится“ в Телеграм, придав при этом РКН публичной анафеме».