Более 38 тыс. билетов продано на поезда «Ласточка» на маршруте Москва-Иваново с 13 марта 

Более 38 тыс. билетов продано на поезда «Ласточка» на маршруте Москва-Иваново за месяц с момента запуска, сообщили в центре общественных связей Группы «Синара».
«С начала эксплуатации межрегиональных электропоездов «Ласточка-Премиум» от завода «Уральские локомотивы» на маршруте Москва-Иваново-Москва скоростные поезда совершили 115 рейсов. Всего за первый месяц на новые поезда продано свыше 38 тыс. билетов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что по информации правительства Ивановской области, уже в первые две недели загрузка нового скоростного электропоезда на данном маршруте достигла 100%. Причина успеха — «Ласточка-Премиум» почти в два раза экономит время в пути, обеспечивая высокий уровень комфорта и безопасности.
«Всего заводом выпущено 93 электропоезда «Ласточка», среди которых четыре состава повышенной комфортности курсируют на межрегиональном маршруте. Еще две пятивагонных «Ласточки-Премиум» готовятся к отправке на маршруты российских железных дорог в апреле текущего года», — отметили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что в планах предприятия на 2018 г. поставка двух пятивагонных двухсистемных электропоездов для Федеральной пассажирской компании (ФПК).
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что первый скоростной электропоезд «Ласточка» серии ЭС2ГП («Премиум») отправился в Иваново со столичного Курского вокзала в 7:07 13 марта 2018 г.