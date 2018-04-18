Более 38 тыс. билетов продано на поезда «Ласточка» на маршруте Москва-Иваново с 13 марта

Более 38 тыс. билетов продано на поезда «Ласточка» на маршруте Москва-Иваново за месяц с момента запуска, сообщили в центре общественных связей Группы «Синара».

«С начала эксплуатации межрегиональных электропоездов «Ласточка-Премиум» от завода «Уральские локомотивы» на маршруте Москва-Иваново-Москва скоростные поезда совершили 115 рейсов. Всего за первый месяц на новые поезда продано свыше 38 тыс. билетов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по информации правительства Ивановской области , уже в первые две недели загрузка нового скоростного электропоезда на данном маршруте достигла 100%. Причина успеха — «Ласточка-Премиум» почти в два раза экономит время в пути, обеспечивая высокий уровень комфорта и безопасности.

«Всего заводом выпущено 93 электропоезда «Ласточка», среди которых четыре состава повышенной комфортности курсируют на межрегиональном маршруте. Еще две пятивагонных «Ласточки-Премиум» готовятся к отправке на маршруты российских железных дорог в апреле текущего года», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что в планах предприятия на 2018 г. поставка двух пятивагонных двухсистемных электропоездов для Федеральной пассажирской компании (ФПК).