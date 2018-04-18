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Nokia, Samsung и FIFA: в Самарской области таможенники задержали фуру с чехлами для телефонов
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Nokia, Samsung и FIFA: в Самарской области таможенники задержали фуру с чехлами для телефонов 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самарской области сотрудники таможни изъяли еще одну партию контрафактной продукции. Ее нашли при досмотре фуры, прибывшей из Казахстана. — Внутри находилось более 2000 чехлов для телефонов. Они маркированы известными товарными знаками Nike, Nokia, Samsung, Adidas и FIFA, — рассказали в Самарской таможне. — Сейчас продукцию хранят на складе в Тольятти.
Всего за первые три месяца 2018 года сотрудники таможни изъяли в Самарской области 52 тысячи единиц контрафактной продукции. В числе лидеров по подделкам — детская одежда, спортивные костюмы, джинсы и обувь известных брендов. Также злоумышленники пытаются перевезти через границу без документов парфюмерию, технику и аксессуары.
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