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Молодые ели высадили на Мамаевом кургане в память о солдатах-дальневосточниках
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Молодые ели высадили на Мамаевом кургане в память о солдатах-дальневосточниках 

v1.ru 44 минуты назад
Фото: v1.ru
В Волгограде вчера, 17 апреля, на главной высоте России — Мамаевом кургане — высадили 22 молодые ели в память о солдатах Приморскрнр края, погибших в годы войны в Сталинграде. Новые деревья появилист на склоне рядом со Стенами-руинами.
— Высадка молодых елочек состоялась в рамках межрегиональной молодежной акции «Воины-дальневосточники в Сталинградской битве», — рассказали V1.ru в музее-заповеднике «Сталинградская битва». — Инициаторами акции выступили Совет ветеранов войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов Черниговского района Приморского края и лично ветеран труда Михаил Рябец, отец которого погиб в боях за Сталинград и был здесь похоронен.
Деревья студенты Волгоградского техникума водного транспорта и представители городского Совета ветеранов высадили после митинга. Молодым людям напомнили, что во время Великой Отечественной войны более 200 тысяч уроженцев и жителей Приморского края сражались на всех фронтах и трудились в тылу, обеспечивая армию и флот всем необходимым.
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