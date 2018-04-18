Молодые ели высадили на Мамаевом кургане в память о солдатах-дальневосточниках

Волгограде вчера, 17 апреля, на главной высоте России — Мамаевом кургане — высадили 22 молодые ели в память о солдатах Приморскрнр края, погибших в годы войны в Сталинграде. Новые деревья появилист на склоне рядом со Стенами-руинами.

— Высадка молодых елочек состоялась в рамках межрегиональной молодежной акции «Воины-дальневосточники в Сталинградской битве», — рассказали V1.ru в музее-заповеднике «Сталинградская битва». — Инициаторами акции выступили Совет ветеранов войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов Черниговского района Приморского края и лично ветеран труда Михаил Рябец, отец которого погиб в боях за Сталинград и был здесь похоронен.

Деревья студенты Волгоградского техникума водного транспорта и представители городского Совета ветеранов высадили после митинга. Молодым людям напомнили, что во время Великой Отечественной войны более 200 тысяч уроженцев и жителей Приморского края сражались на всех фронтах и трудились в тылу, обеспечивая армию и флот всем необходимым.