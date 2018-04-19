Электрички временно не будут останавливаться на Мамаевом кургане 

Городские электрички не будут останавливаться на Мамаевом кургане с 20 по 22 апреля в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», нововведение коснется электричек, ездящих по маршрутам «Тракторная Пассажирская — Шпалопропитка», «Южная — Тракторная Пассажирская» и «Тракторная Пассажирская — Волгоград-1».
Так, 20 апреля останавливаться на Мамаевом кургане не будут поезда:
№6311, 6317 и 6323 «Тракторная Пассажирская — Шпалопропитка»;№ 6325 и 6315 «Тракторная Пассажирская — Волгоград-1»;№ 6318 «Южная — Тракторная Пассажирская».
А 21 и 22 апреля главную высоту города будут проезжать без остановок электрички:
№ 6311и 6323 «Тракторная Пассажирская — Шпалопропитка»;№ 6315 «Тракторная Пассажирская — Волгоград-1».
Время отправления и прибытия указанных маршруток не изменится.