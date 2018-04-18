Кого немцы боятся больше русских

За недолгий срок своего президентства американский лидер Дональд Трамп сумел заработать звание самого опасного политика в мире. Во всяком случае, так считает большинство жителей Германии , из принявших участие в соцопросе, проведенном недавно институтом Forsa.

Результаты этого исследования, опубликованные в Wiese Consult GmbH, приводит РИА «Новости» . И они, действительно, вызывают интерес, особенно на фоне русофобской истерии, которой в последние несколько лет охвачены политические круги Запада.

Оказывается, 75% немцев уверены, что именно нынешний хозяин Белого дома несет миру и их стране наибольшую угрозу. И только 17% считают, что опасность для Германии исходит от России и лично Владимира Путина

Вину за рост напряженности между Западом и Россией половина участников опроса так же возложила на Соединенные Штаты . «Руку Москвы» в этом увидел каждый четвертый — 25%. 8% считают, что вина лежит на всех. И всего 7% — на руководстве Евросоюза

При этом, как выясняется, большая часть немцев (83%) не боится России, несмотря на разнообразные «страшилки» про нашу страну, тиражируемые их собственными СМИ с завидным постоянством.

За постепенное снятие антироссийских санкций высказались 55% немцев. За усиление — 13%.

Стоит уточнить, что опрос проводился с 10 по 13 апреля. То есть, еще до того, как США, Франция и Британия ударили сотней «томагавков» по территории суверенной Сирии , поправ, тем самым, в очередной раз все нормы международного права.

Как эти агрессивные действия давних партнеров ФРГ по НАТО повлияли бы на общественное мнение в Германии, сложно предположить. Но, судя по всему, немцам все же больше по душе позиция президента страны Франк-Вальтера Штайнмайера , который недавно призвал Запад смягчить тон и не называть врагами Россию и ее народ. Чем непредсказуемые военные авантюры американского лидера, который совершенно не думает о возможных последствиях своих решений.

Но прислушается ли политический истеблишмент Германии к мнению народа?

— Негативное восприятие американского президента в немецком обществе обусловлено, во-первых, достаточно мощной кампанией против него, развернутой еще до результатов американских выборов, — комментирует ситуацию ведущий научный сотрудник Института Европы РАН , германовед Александр Камкин . — Как мы помним, Ангела Меркель даже уже после избрания Трампа высказывалась достаточно негативно в его адрес, искренне надеясь на скорую процедуру импичмента и, предполагая, что Трамп — это отнюдь ненадолго. Что это случайный человек, которого быстренько приберут к рукам и, соответственно, проблем не возникнет.

Это оставило тоже свой отпечаток на восприятии американского президента германскими политиками.

И, конечно, политика «большой дубины» и реинкарнация доктрины Монро ( Джеймс Монро — президент США, провозгласивший в 1823 году главный принцип внешней политики США — «Америка для американцев» — ред.), безусловно, не на пользу имиджу США в глазах немецкого обывателя.

С другой стороны, немцы, они все-таки достаточно приземленные в этом отношении люди, потому что голосуют кошельком, а не сердцем. И многие не забыли еще диктат Трампа по поводу двух процентов отчислений Германии в НАТО.

То есть если брать собирательный образ Трампа, сложившийся в массовом сознании, то это наглый такой человек, который требует денег. Он абсолютно не принимает во внимание какие-то культурные особенности, обычаи и правила других государств. А пришел, условно говоря, положил ноги на стол и ведет себя таким образом, что все ему должны.

Это, можно сказать, немножко упрощенный, но собирательный образ Дональда Трампа в немецком массовом сознании.

«СП»: — Наверное, и уже всеми отмеченная непредсказуемость американского лидера тоже имеет значение для немцев, которые просто в силу своего менталитета привыкли все просчитывать?

— Конечно. Он же, условно говоря, засыпает с одним твитом, просыпается с другим. И чего ожидать от такого человека, известное дело, никто не понимает.

Ну, и соответственно, не стоит забывать, что все-таки многие немецкие СМИ по-прежнему подают образ Трампа достаточно негативным, даже более негативным, чем он, может быть, является на самом деле. Поэтому здесь в рейтинге антигероев Трамп, пожалуй, рискует занять первое место.

Что касается германо-российских отношений, то практически с 90-х годов, напомню, шло достаточно устойчивое изменение представления немцев о России в большей степени в позитивном ключе.

Даже клеветническая медийная кампания 2008 года, когда Россию стали шельмовать за приведение Грузии в чувство, и когда германские СМИ действительно изобиловали антироссийскими пасквилями, не изменила в массе своей позитивное общественное мнение Германии к нашей стране проблемами политики.

Плюс, если брать ближневосточный вопрос, да и тот же украинский, то постепенно все-таки голос правды просачивается через завесу дезинформации, которой до сих пор пестрят многие западные, скажем так, ангажированные СМИ. И люди начинают понимать, что не все, что пишется в официальной прессе, соответствует действительности.

Кроме того, эта инерция потеплевших германо-российских отношений и на уровне народной дипломатии. Потому что много смешанных браков, много немцев, уехавших в Германию из нашей страны и наоборот. То есть, одно дело, люди видят то, что им показывает телевидение, совершенно другое, когда они общаются непосредственно с бывшими или нынешними нашими соотечественниками.

Соответственно, можно сказать, что политическому классу Германии не удалось сформировать однозначно негативный имидж нашей страны в сознании немецкого обывателя. Это, пожалуй, наиболее важный момент.

И конечно, эпатажное поведение Трампа привело к тому, что немцы боятся непредсказуемости американского лидера даже больше, нежели «страшилок» про нашу страну…

«СП»: — Новое правительство Меркель, и она сама услышит, как вы думаете, призыв Штайнмайера?

— Штайнмайер, к сожалению, один из немногих на сегодняшний день адекватных немецких политиков. Поэтому он выступает именно, как умиротворитель, как «тормоз» в этой ситуации.

Меркель же традиционно политик-евроатлантист. И ее мнение о США не персонифицировано Трампом. Скажем так, США для нее — собирательный политический истеблишмент. И это является категорическим императивом.

Недаром немецкие политики, особенно из числа приверженцев Меркель и членов ее партии всегда говорили (еще и в период наиболее плодотворных германо-российских отношений, еще до Украины Крыма ), что Германия не может жертвовать трансатлантическими отношениями, особым режимом в партнерстве с США в пользу углубления сотрудничества с Россией.

Поэтому здесь мы видим определенные расхождения в позиции Штайнмайера, который и на посту министра иностранных дел соблюдал, скажем так, все-таки внешнеполитические приличия, проводя, насколько это позволял ему, политический карт-бланш, внешнюю политику разновекторности интересов. Смотря и на Восток, и через Атлантику.

У Хайко Мааса, нового главы МИД ФРГ, больше такой антироссийский задор, если хотите. Что, действительно, порождает определённые разногласия. Или разное видение ситуации в лице представителей немецкого истеблишмента — президента Штайнмайера и нового министра Мааса, который больше ориентируется на личное мнение Меркель.

«СП»: — То есть корректировки внешнеполитического курса Германии в отношении нашей страны ожидать не стоит?

— Сильно корректировать, конечно, не будут. Потому что, во-первых, в эту нынешнюю политическую линию уже вложено много сил и средств, сделано много заявлений.

Но, конечно же, сама Меркель, она вынуждена метаться между соображениями экономической целесообразности, и, скажем так, политическим доктринёрством. Мы это видим как раз в ситуации с «Северным потоком-2», когда Россия вроде бы «агрессор», против России вводятся санкции, но «давайте „Северный поток-2“ все-таки построим».

Вот такая двойственная позиция…

Можно сказать, что германская внешняя политика и вообще политика Германии, она сегодня, в каком-то смысле, раздираема противоречиями. С одной стороны, очевидна экономическая выгода от сотрудничества с Россией. С другой стороны, немцы находятся в плену политических догм и политических ценностей, которые порой сложно коррелируются с реальностью.

Вот насколько им удастся эту реальность для себя открыть, посмотрим. В принципе, надежда есть всегда.

Но поскольку Ангела Меркель уже давно находится у власти и, в принципе, ее политическое кредо очевидно, то, скажем так, сильных изменений в немецкой внешнеполитической линии ожидать сложно. Хотя какие-то корректировки, какие-то рихтовки в положительном направлении, они, безусловно, возможны.

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