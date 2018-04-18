СМИ: «Роскосмосу» и «Росатому» запретили заключать контракты с «санкционными» странами

По словам источников, поручение вводит временный запрет на подписание любых юридически обязывающих документов с иностранными структурами. Документы возможно будет оформить «только в случае принятия политического решения».

Еще один неназванный федеральный чиновник отметил, что ограничение не коснется уже действующих контрактов или соглашений. Однако такая мера, по его словам, усложнит заключение новых договоров.

Отраслевые источники издания указали, что поручение правительства стало следствием «конфронтационной политики США ».