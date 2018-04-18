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СМИ: «Роскосмосу» и «Росатому» запретили заключать контракты с «санкционными» странами
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СМИ: «Роскосмосу» и «Росатому» запретили заключать контракты с «санкционными» странами 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: госкорпорация «РОСКОСМОС»
Правительство России поручило госкорпорациям "Роскосмос" и "Росатом" ввести временный запрет на заключение контрактов со странами, которые ввели санкции в отношении России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По словам источников, поручение вводит временный запрет на подписание любых юридически обязывающих документов с иностранными структурами. Документы возможно будет оформить «только в случае принятия политического решения».
Еще один неназванный федеральный чиновник отметил, что ограничение не коснется уже действующих контрактов или соглашений. Однако такая мера, по его словам, усложнит заключение новых договоров.
Отраслевые источники издания указали, что поручение правительства стало следствием «конфронтационной политики США».
Ранее сообщалось, что в США приготовились к военному доминированию в космосе над Россией и Китаем.
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