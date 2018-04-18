Полный провал: Киркоров помолился у православной святыни в футболке с масонским знаком

Поп-король Филипп Киркоров пришел в монастырь в одежде с масонской символикой. Кадры с гастролей в Тихвине певец опубликовал в своем профиле Instagram. При этом на главном фото он позирует в местном православном храме. Звезда эстрады стоит перед святыней, смиренно опустив взгляд и сложив руки.

«Тихвин… Это было незабываемо… Чудотворная Икона Божьей Матери наполнила меня любовью и силой любви, зарядила мои подсевшие предохранители. И ещё раз спасибо зрителям Тихвина, которые подарили мне столько позитива в мой первый визит, надеюсь не последний…», — подписал свой снимок Филипп.

Однако трогательные слова оставили подписчиков равнодушными, а вот чудовищное несоответствие между местом съемок и одеждой певца вызвало бурю эмоций. Пользователи заметили, что на футболке поп-короля красуется масонский знак «всевидящее око», который символизирует Великого архитектора вселенной, наблюдающего за трудами вольных каменщиков. Шквал критики не заставил себя долго ждать, снимок окрестили «конфузом года».

«Если Фил желает защиты от Бога, то всю одежду и книжки с эзотерическим смыслом нужно выбросить. Господь воспринимает это как поклонение демонам. Надо выбрать что-то одно. Либо Бога, либо демонов», «Филипп, меня недавно из-за подобной футболки из храма выгнали», «Да уж, с масонскими символиками только в „церковь идти“. Сожалею!», «Первая фотография оскорбляет Святой Дух, пребывающий во всех Храмах и монастырях. Ибо с иконой как с человеком нельзя фотографироваться. В футболке с третьим глазом в православные места заходить нельзя, это противоречие, которое также гневит Бога», — оставили свои мнения комментаторы.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Сети высмеяли Киркорова, который сделал ремонт за счет Первого канала. Строители работали над пристройкой к дому, из которой впоследствии сделали для детей певца настоящий «Диснейленд».