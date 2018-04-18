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Мультипликаторы перестанут платить НДС
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Мультипликаторы перестанут платить НДС 

Парламентская газета 55 минут назад
Фото: Парламентская газета
Создателей мультфильмов, получивших статус национальных, освободят от уплаты налога на добавленную стоимость.
Кроме того, для них в два раза сократят страховые взносы — также, как для предприятий IT-отрасли. Такой шаг позволит сохранить мультипликационным студиям до 300 миллионов рублей ежегодно.
Теперь, как минимум до 2023 года, для всех мультипликаторов будут действовать не стандартные размеры страховых взносов в размере 30%, а льготные тарифы в размере 14% и взносов в пенсионный фонд в размере 8%.
Соответствующие законопроекты 18 апреля рассмотрит на пленарном заседании Совет Федерации.
Помимо налоговых преференций, законопроект подразумевает создание реестра организаций-производителей анимационной продукции.
Накануне законопроекты поддержал Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Его председатель Зинаида Драгункина подчеркнула, что документы носят важнейший стратегический характер.
В Минкультуры тоже не сомневаются, что льготы значительно поддержат отрасль и привлекут в неё молодых специалистов. Если в 2013 году в России было выпущено 103 анимационных фильма, то в 2017-м — уже 163, при этом запущено в производство 232.
Подъём российской анимации констатировал ранее и первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Он напомнил, что сейчас ежегодно выходят российские мультфильмы, которые имеют успех и в России, и на международной арене, а авторские фильмы получают награды на самых престижных фестивалях.
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