Мультипликаторы перестанут платить НДС

Создателей мультфильмов, получивших статус национальных, освободят от уплаты налога на добавленную стоимость.

Кроме того, для них в два раза сократят страховые взносы — также, как для предприятий IT-отрасли. Такой шаг позволит сохранить мультипликационным студиям до 300 миллионов рублей ежегодно.

Теперь, как минимум до 2023 года, для всех мультипликаторов будут действовать не стандартные размеры страховых взносов в размере 30%, а льготные тарифы в размере 14% и взносов в пенсионный фонд в размере 8%.

Соответствующие законопроекты 18 апреля рассмотрит на пленарном заседании Совет Федерации

Помимо налоговых преференций, законопроект подразумевает создание реестра организаций-производителей анимационной продукции.

Накануне законопроекты поддержал Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Его председатель Зинаида Драгункина подчеркнула, что документы носят важнейший стратегический характер.

Минкультуры тоже не сомневаются, что льготы значительно поддержат отрасль и привлекут в неё молодых специалистов. Если в 2013 году в России было выпущено 103 анимационных фильма, то в 2017-м — уже 163, при этом запущено в производство 232.