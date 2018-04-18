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Праздничные мероприятия проведут для гостей 21 московского парка 9 Мая
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Праздничные мероприятия проведут для гостей 21 московского парка 9 Мая 

Вечерняя Москва 57 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Желающие в День Победы смогут увидеть выставки военной техники, театрализованные постановки и многое другое.
Праздничные мероприятия для гостей и жителей столицы подготовят ко Дню Победы в 21 парке Департамента культуры Москвы. Посетители парков 9 мая смогут увидеть выставки военной техники, театрализованные постановки, а также принять участие в историческом квесте, посвященном событиям Курской дуги.
Для гостей парков выступят военные оркестры, и будут организованы ретротанцы. Желающие смогут отведать блюда полевой кухни. Например, гости сада «Эрмитаж» в День Попеду попадут в атмосферу 1940-х годов. В 18 часов здесь начнется костюмированный бал Победы. Посетители смогут попробовать повторить движения самых популярных танцев тех лет: краковяк (быстрый польский танец), рио-риту (популярный в 1930-х года испанский танец), танго и вальс.
Стенд «Стена памяти» увидят посетители Бабушкинского парка. Желающие смогут написать на нем имена своих родных и близких, которые принимали участие в битвах и сражениях Великой Отечественной войны. Помимо этого, гости парка смогут написать свои пожелания ветеранам. На территории этой зоны отдыха также можно будет увидеть танк Т-34.
С полным списком парков, где пройдут праздничные мероприятия ко Дню Победы, можно ознакомиться на сайте mos.ru.
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