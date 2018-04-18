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Правительство Индии принимает меры для снижения дефицита ликвидности
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Правительство Индии принимает меры для снижения дефицита ликвидности 

ИА Синьхуа 53 минуты назад
Нью-Дели, 18 апреля /Синьхуа/ — Министерство финансов Индии во вторник в своем заявлении сообщило, что нехватка наличных денег, наблюдающаяся в некоторых районах страны, является временной. Правительство и центральный банк Индии работают сообща для урегулирования этой проблемы, дефицит ликвидности будет снижен в течение трех дней.
По сообщениям индийских СМИ, в некоторых штатах возникла ситуация нехватки наличных денег. В штатах Карнатака, Андхра-Прадеш, Уттар-Прадеш, Мадхья-Прадеш и Раджастхан, а также в столице Нью-Дели наблюдается дефицит ликвидности.
Министр финансов Индии Арун Джейтли во вторник в своем «Твиттере» написал, что министерство «проверило национальные валютные резервы и подтвердило, что на рынке достаточно ликвидности, а проблема временного дефицита наличности в некоторых районах получает стремительное разрешение».
Напомним, что в некоторых районах Индии в связи с отсутствием бумажных денег неожиданно перестали работать банкоматы, что вызвало резкое недовольство местных жителей. —0—
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