СМИ: должность омбудсмена по защите прав изобретателей появится в России

России может появиться должность уполномоченного при президенте по защите прав изобретателей. С таким предложением выступило Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР).

Инициатива вошла в пакет предложений по реализации приоритетного проекта «Формирование современного рынка интеллектуальной собственности в РФ». В начале апреля документ был направлен на рассмотрение первому вице-премьеру Игорю Шувалову

Российские изобретатели выразили обеспокоенность слабой защитой своих прав в спорах с крупными компаниями. По их мнению, это является причиной снижения изобретательской активности.

По этой причине предлагается создать специальный институт, способный отстаивать их права. Это особенно актуально при спорах с крупными корпорациями, выпускающими высокотехнологичные товары.