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СМИ: должность омбудсмена по защите прав изобретателей появится в России
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СМИ: должность омбудсмена по защите прав изобретателей появится в России 

РИА «ФедералПресс» 52 минуты назад
В России может появиться должность уполномоченного при президенте по защите прав изобретателей. С таким предложением выступило Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР).
Инициатива вошла в пакет предложений по реализации приоритетного проекта «Формирование современного рынка интеллектуальной собственности в РФ». В начале апреля документ был направлен на рассмотрение первому вице-премьеру Игорю Шувалову.
Российские изобретатели выразили обеспокоенность слабой защитой своих прав в спорах с крупными компаниями. По их мнению, это является причиной снижения изобретательской активности.
По этой причине предлагается создать специальный институт, способный отстаивать их права. Это особенно актуально при спорах с крупными корпорациями, выпускающими высокотехнологичные товары.
«У них юридически ресурсы намного мощнее, — рассказал RT председатель Центрального совета ВОИР Антон Ищенко. — И они часто просто забирают разработки наших изобретателей».
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