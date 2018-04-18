В Лондоне усыпили последнего корги королевы Елизаветы II

Печальное событие произошло в Виндзорском замке под Лондоном. В минувшее воскресенье там усыпили любимую собаку королевы Великобритании Елизаветы II из породы вельш-корги-пемброк.

Как сообщило издание Daily Mail, в резиденции британских монархов был усыплен последний королевский корги, 15-летний Уиллоу. Собака была больна раком, и королева, чтобы прекратить страдания животного, лично приняла решение об эвтаназии.

Газета отмечает, что за свою жизнь Елизавета II имела в общей сложности 30 представителей этой породы собак.

"На протяжении нескольких лет она скорбела по потере каждого корги, однако она расстроилась из-за смерти Уиллоу больше, чем из-за какой-либо другой собаки. Возможно, потому что это последняя связь с ее родителями, эта история берет корни в детстве. Это на самом деле выглядит как конец целой эпохи", — цитирует издание слова источника, близкого к окружению британского монарха.

Вельш-корги являются породами пастушьих собак, ведущих свое происхождение из Уэльса. К ним относятся породы вельш-корги-кардиган и вельш-корги-пемброк.