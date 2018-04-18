DM: в Англии усыпили последнего корги британской королевы

По информации издания, собака была больна раком, и Елизавета II лично приняла решение об эвтаназии животного, чтобы прекратить его страдания. Как пишет газета со ссылкой на источники в окружении королевы, монарх, которая за свою жизнь имела в общей сложности 30 представителей этой породы собак, была чрезвычайно опечалена потерей любимца.

"На протяжении нескольких лет она скорбела по потере каждого корги, однако она расстроилась из-за смерти Уиллоу больше, чем из-за какой-либо другой собаки. Возможно, потому что это последняя связь с ее родителями, эта история берет корни в детстве. Это на самом деле выглядит как конец целой эпохи", — приводит газета слова источника.