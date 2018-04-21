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День рождения Елизаветы Второй отметили артиллерийским салютом
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День рождения Елизаветы Второй отметили артиллерийским салютом 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Оружейный салют прогремел в в Лондоне в честь 92-летия королевы Великобритании Елизаветы Второй.
В честь дня рождения Елизаветы Второй был дан артиллерийский салют в Гайд-парке, Тауэре и Виндзорском замке. Кроме того, королева появится на концерте, организованном в пользу курируемого ею благотворительного фонда Содружества, передает РИА «Новости». На сцене Альберт-холла выступят Стинг, Том Джонс, Кайли Миноуг и другие.
Уточняется, что Лондоне только что завершился саммит глав стран Содружества. Было объявлено, что президентом благотворительного фонда Содружества станет внук королевы принц Гарри.
В пятницу стало известно, что сын королевы, наследник британского престола принц Чарльз Уэльский избран главой Содружества. Он займет этот пост после смерти Елизаветы Второй.
За неделю до дня рождения Елизавета Вторая осталась без своих любимых собак породы вельш корги пемброк, которых разводила всю жизнь. Последний из них, 15-летний Уиллоу, был усыплен в воскресенье в Виндзорском замке.
Содружество наций — добровольное объединение государств. В него входит Великобритания и ряд ее бывших доминионов, колоний и протекторатов. Всего в Содружестве наций состоят 53 государства, в том числе Австралия и Канада.
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