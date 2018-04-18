Шейх Мансур: как удалось пленить первого имама Северного Кавказа

Жизнь шейха Мансура — идейного вдохновителя борьбы горцев за независимость Кавказа — была бурной, но короткой. При взятии русскими войсками Анапы он был пленен и отвезен в Петербург . О том, как в дальнейшем сложилась его судьба, существует несколько версий.

Гроза империи

В течение шести лет деятельность шейха Мансура являлась мощным раздражителем для Российской короны. Его вдохновляющие и пылкие речи в сочетании с красивой наружностью привлекали к нему большое количество сторонников и «возмущала» их против России . Побуждаемые шейхом к активной борьбе с царизмом горцы стали серьезной преградой на пути покорения Кавказа.

Движение Мансура, распространившись среди адыгов, быстро охватило весь Северный Кавказ. Весомую помощь Мансуру в борьбе против русских оказывала Порта, особенно в период русско-турецкой войны 1787–1791 годов, стоившей России больших жертв. Еще в 1785 году для захвата Мансура на Кавказ был отправлен двухтысячный отряд под командованием полковника де Пиери, однако при селении Алды он потерпел сокрушительное поражение.

Только к сентябрю 1790 года, после победы генерала Германа на берегу Кубани над объединенным турецко-горским отрядом, Мансура удалось загнать в угол: с остатками войска непокорный имам укрылся в турецкой крепости Анапа. [С-BLOCK]

22 июня 1791 года Анапа пала. Не желая сдаваться, Мансур бросился с факелом в пороховой погреб, однако ворвавшимся в крепость солдатам удалось его перехватить. Плененный Мансур был переправлен в Петербург. Князь Григорий Потемкин отговорил императрицу Екатерину II давать Мансуру личную аудиенцию: многоопытный фаворит опасался, что Екатерина может поддаться очарованию заносчивого горца. Но Мансур все же предстал пред очами царицы, когда его несколько минут водили возле дворцовой колоннады.

А дальше было следствие. Протокол свидетельствует, что Мансура «как сущего развратителя народов Закубанских и Кавказских» императрица приказала допросить «о всем его похождении и всех деяниях его содержа между тем под крепкою стражею, и наблюдая, чтоб он в пище и одежде не претерпел недостатка».

В кромешной тьме

15 октября 1791 года секретным рескриптом Екатерины II шейх Мансур как бунтовщик и государственный преступник был приговорен к пожизненному заключению в Шлиссельбургской крепости «за возбуждение народов гор против России и причинение большого ущерба Империи».

В тот же день приговоренный был передан в распоряжение коменданта крепости Михаила Колюбакина. Как говорят документы, шейха поместили в «одиннадцатый нумер» на нижнем этаже казармы и определили ему содержание «по 25 копеек на день».

Однако условия содержания Мансура никак нельзя было назвать удовлетворительными. Если в еде он особенно не нуждался, то сырость подвального помещения и полное отсутствие света могли пагубно сказаться на его здоровье. В кромешной тьме и безмолвии Мансур провел долгих три года. Ведь по указу Тайной канцелярии имаму было запрещено покидать свою камеру. [С-BLOCK]

Учитывая, что для горца нет большего несчастья, чем лишиться свободы, Мансур держался стойко. Он не пропускал ни одной молитвы, выдерживал тридцатидневный пост в месяц Рамадан. И не смирил свой гордый и горячий нрав. Примером тому может служить случай со стражником, который грубо обошелся с ним: «Его пылкая южная натура не могла мириться с суровыми требованиями крепостного режима. В один из дней в припадке гнева Мансур ударом ножа убил оскорбившего его грубостью караульного солдата», — писал историк М. Я. Корольков. После происшествия шейха навечно заковали в кандалы.

Суровые условия содержания в тюрьме все же дали о себе знать: у Мансура развилась чахотка. В письме коменданта крепости зафиксировано, что в конце февраля 1794 года Мансур заболел туберкулезом и спустя полтора месяца (13 апреля) «жизнь его завершилась в казематах крепости». [С-BLOCK]

Похоронили шейха тайно, как и многих заключенных Шлиссельбурга : «В шестое на десять число пополудни в двенадцатом часу вышеписанного Ших Мансура тело из крепости порутчиком Юхаревым вынесено и прямо водою на Преображенскую гору отвезено, где оное и погребено, о чем сим Правительствующего Сената Тайной экспедиции покорнейше имею честь донесть».

Известно, что к Павлу I уже после смерти Екатерины приезжала делегация чеченцев c просьбой забрать тело покойного имама. Император обещал помочь, однако в конце концов был вынужден отказать, так как обнаружить место захоронения не представлялось возможным.

Итальянский след

Многие соплеменники шейха Мансура были уверены, что их кумир не погиб в Шлиссельбургской крепости, а прожил всю оставшуюся жизнь в имении, которое ему пожаловал император Павел I.

А вот, например, в журнале «Русская мысль» за 1884 год можно было ознакомиться со статьей «Авантюрист XVIII века», в которой рассказывалось о похождениях на Кавказе некоего итальянца по имени Жан-Батист Боэтти, выдававшего себя за шейха Мансура. Там отмечалось, что профессор Туринского университета Оттино нашел в городском архиве бумаги, в частности, личные письма шейха, попавшие на Апеннины через европейского сподвижника Мансура. [С-BLOCK]

Согласно документам, уроженец Монферата авантюрист Джованни Батиста Боэтти, попав на Ближний Восток, познакомился с исламской культурой и даже выучил наизусть Коран. На Кавказе Боэтти оказался исключительно из желания прославиться. Там красивый и статный пришелец, называя себя шейхом Мансуром, сразу привлек внимание горцев. Новоявленный духовный лидер, хорошо изучивший местные нравы, ловко перемешивая догматическое учение с предписаниями практически-житейского характера, вскоре завоевал симпатии значительной части мусульман.

Итальянская версия гласит, что попавший в русский плен Мансур был сослан не в Шлиссельбургскую крепость, а в Соловецкий монастырь, где дожил минимум до 1798 года. Впрочем, никакие документы, имеющиеся в распоряжении российских историков, эту гипотезу не подтверждают.