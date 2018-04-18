В парке у подножия Мамаева кургана заливают бетоном чашу фонтана

В Мемориальном парке у подножия Мамаева кургана в Волгограде приступили к заливке стен бетоном чаши плоскостного фонтана диаметром 16 метров. Скоро специалисты облицуют устройство гранитной плитой и композитной панелью.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, ранее специалисты уложили пять километров труб плоскостного фонтана и смонтировали аппарат управления. После бетонирования чаши они выполнят гидроизоляцию, уберут выставленные деревянные опалубки и смогут перейти к облицовке финишного покрытия из гранитной плиты и композитной панели.

Добавим, что одновременно в парке ведется укладка тротуарной плитки на центральной аллее и обустройство зеленого амфитеатра.

Напомним, что скоро в Мемориальном парке появится плоскостной фонтан, водяной рисунок которого будет меняться благодаря 50 струям, поднимающимся вверх на высоту до восьми метров. Особенный эффект будет достигаться с помощью «туманных» насадок и 70 цветных светодиодов, благодаря которым по вечерам можно будет наблюдать светодинамическое шоу.