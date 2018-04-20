Мемориальный парк Мамаева кургана засаживают деревьями и укрывают газоном

В мемориальном парке Мамаева кургана укрывают тротуарной плиткой все пешеходные дорожки, готовят грунт к укладке газона и ставят новые светящиеся арки.

С каждым днем парк все меньше похож на большую и рутинную стройку: вместо Эверестов из земли — новые дороги и четко вырисовывающийся фонтан.

— На нашем участке осталось уложить газон, посадить деревья и запустить полив, — рассказывает директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин . — Мы ждали, пока подсохнет грунт, чтобы качественнее его уложить. Все работы, которые проводит МБУ «Северное», завершатся к концу апреля.

Сегодня парк у подножия Мамаева кургана все больше и больше напоминает настоящую мемориальную зону, уверен Алексей Васин.

— Раньше от мемориального парка здесь было одно название, — комментирует директор музея-заповедника «Сталинградская битва». — Становится очевидно лучше. Сейчас это место не вызывает ничего, кроме хороших эмоций. Я думаю, что глава города оговорился: это будет не тусовочная площадка, а место притяжения людей.

К парадному выходу в День Победы готовится и большой 16-метровый фонтан. Рабочие заливают стены нового водного аттракциона и обещают в ближайшее время укрыть его гранитной облицовкой. Вместе со строительством фонтана, бьющего полусотней разноцветных струй, рабочие укладывают тротуарную плитку и обустраивают зеленый амфитеатр.

Об арках, играющих тысячами светодиодов, новой спортивной площадке и репертуаре нового фонтана читайте в нашем материале.