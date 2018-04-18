Ведется расследование в отношении главы администрации уханьского района Цайдянь Пэн Цяоди

Ухань, 18 апреля / Синьхуа / — В настоящее время дисциплинарные и надзорные ведомства проводят расследование в отношении замсекретаря парткома района Цайдянь города Ухань /пров. Хубэй, Центральный Китай /, главы районной администрации Пэн Цяоди, которая подозревается в серьезном нарушении дисциплины и закона.

Об этом сообщили во вторник Комиссия КПК по проверке дисциплины и Надзорная комиссия провинции Хубэй.

Пэн Цяоди, которая родилась в сентябре 1968 года, начала работать заместителем секретаря комитета КПК района Цайдянь города Ухань, главой районной администрации с 2011 года.