Костромской суд постановил прикрыть ТЦ «Авокадо» и кафе в парке на Никитской

Свердловский суд постановил приостановить работу ТЦ «Авокадо» на ул. Индустриальной и детского кафе «В гос­тях у сказ­ки» в парке на Никитской, узнал KOSTROMA.TODAY. С иском обратилась прокуратура

Причиной стали проверки костромских ТЦ, которые прошли в конце марта-начале апреля. Оказалось, что противопожарная безопасность обеспечена не везде.

По информации ГТРК «Кострома», прокуратура требует запретить заведениям работать до тех пор, пока они не приведут помещения в соответствии с требованиями. Однако эти иски суд рассмотрит только в мае. Но прекратить работу ТЦ «Авокадо» и детского кафе решено уже сейчас — в качестве обеспечительной меры.