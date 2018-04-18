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Костромской суд постановил прикрыть ТЦ «Авокадо» и кафе в парке на Никитской
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Костромской суд постановил прикрыть ТЦ «Авокадо» и кафе в парке на Никитской 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Свердловский суд постановил приостановить работу ТЦ «Авокадо» на ул. Индустриальной и детского кафе «В гос­тях у сказ­ки» в парке на Никитской, узнал KOSTROMA.TODAY. С иском обратилась прокуратура.
Причиной стали проверки костромских ТЦ, которые прошли в конце марта-начале апреля. Оказалось, что противопожарная безопасность обеспечена не везде.
По информации ГТРК «Кострома», прокуратура требует запретить заведениям работать до тех пор, пока они не приведут помещения в соответствии с требованиями. Однако эти иски суд рассмотрит только в мае. Но прекратить работу ТЦ «Авокадо» и детского кафе решено уже сейчас — в качестве обеспечительной меры.
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